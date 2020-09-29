https://ria.ru/20200929/ukraina-1577969485.html
Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие
Действие соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:28
2020-09-29T20:28
2020-09-29T21:19
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Действие соглашения между правительствами <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД РФ.Как отмечает ведомство, "27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 22 октября 1992 года".
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
Егор Панкратов
Не велика потеря.
21
Кузьма Кузьмич
Да и пёс с ними...
17
12
россия
москва
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, украина, в мире