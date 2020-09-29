https://ria.ru/20200929/ukraina-1577969485.html

Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие

Действие соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:28

2020-09-29T20:28

2020-09-29T21:19

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Действие соглашения между правительствами <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД РФ.Как отмечает ведомство, "27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 22 октября 1992 года".

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html

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россия

москва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, украина, в мире