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https://ria.ru/20200929/ukraina-1577969485.html
Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие
Действие соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:28
2020-09-29T21:19
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Действие соглашения между правительствами <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД РФ.Как отмечает ведомство, "27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 22 октября 1992 года".
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
Не велика потеря.
21
Да и пёс с ними...
17
12
россия
москва
украина
РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, украина, в мире

Соглашение России и Украины о торгпредствах прекратило свое действие

20:28 29.09.2020 (обновлено: 21:19 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Действие соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств прекращено с 27 сентября, говорится в сообщении МИД РФ.
Как отмечает ведомство, "27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года".
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