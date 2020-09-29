https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577950647.html
Бречалов презентует инвестиционные возможности Удмуртии бизнесу Италии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках онлайн-марафона презентует инвестиционный и экспортный потенциал республики итальянскому бизнес-сообществу, сообщили... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:47
2020-09-29T15:47
2020-09-29T15:47
удмуртская республика
винченцо трани
metro cash & carry
итало-российская торговая палата
пьемонт
александр бречалов
экономика
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<strong>УФА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> в рамках онлайн-марафона презентует инвестиционный и экспортный потенциал республики итальянскому бизнес-сообществу, сообщили в пресс-службе главы региона."Александр Бречалов презентует инвестиционный и экспортный потенциал Удмуртии итальянскому бизнес-сообществу и губернатору итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио 30 сентября. Мероприятие пройдет в режиме онлайн и станет продолжением марафона "Удмуртия Calling", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным ведомства, глава республики расскажет про экспорт в регионе, наиболее перспективных направлениях для инвестирования в Удмуртию, промышленных парках как готовых площадках для запуска инвестиционных проектов, возможностях территорий опережающего социально-экономического развития "Глазов" и "Сарапул".На мероприятии бизнес Удмуртии представят компания "Вортекс" по производству профессиональных моющих и дезинфицирующих средств, "Глазовпак", где выпускают премиум упаковки, стекольный завод "Свет" и завод строительных лесов "Союз"."В мероприятии также примут участие министр по бюджетно-финансовой политике правительства региона Пьемонт Андреа Тронцано, президент <a href="http://ria.ru/organization_Italo-rossijjskaja_torgovaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Итало-Российской торговой палаты</a> <a href="http://ria.ru/person_vinchentso-trani/" target="_blank" data-auto="true">Винченцо Трани</a>, генеральный секретарь Итало-Российской торговой палаты Леонора Барбиани и другие. Зрителями станут представители органов власти региона <a href="http://ria.ru/location_Pemont_Italija/" target="_blank" data-auto="true">Пьемонт</a> и итальянские компании. Это предприятия промышленности, производители мебели, мучных изделий, медицинских приборов, банки, консалтинговые IT-компании, а также торговая сеть <a href="http://ria.ru/organization_Metro_Cash__Carry/" target="_blank" data-auto="true">Metro Cash & Carry</a>", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.Отмечается, что в рамках мероприятия планируется подписание соглашения между правительством Удмуртии и АО МФК "Микро Капитал". Трансляция мероприятия начнется в 11.00 мск на сайте корпорации развития республики.
https://ria.ru/20200929/udmurtiya-1577949476.html
https://ria.ru/20200918/udmurtiya-1577434461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винченцо трани, metro cash & carry, итало-российская торговая палата, пьемонт, александр бречалов, экономика