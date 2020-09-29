Ереван заявил, что удар по Варденису нанес турецкий беспилотник
11:59 29.09.2020 (обновлено: 21:37 29.09.2020)
© Sputnik / Карен Аветисян / Перейти в фотобанкПассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела
© Sputnik / Карен Аветисян
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Азербайджан нанес удар по армянскому Варденису турецким беспилотником, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян ранее заявила, что ВС Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис.
"На третий день агрессии против Нагорного Карабаха Азербайджан атаковал город Варденис в Армении, применив турецкий беспилотный летательный аппарат, в результате чего пострадали мирные жители", - написал Мнацаканян в Facebook.
По его словам, этот шаг "получит адекватный военно-политический ответ".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.