Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте с Ереваном
18:56 29.09.2020 (обновлено: 19:08 29.09.2020)
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Турция не является стороной конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюс", - заявил он в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте. И нет такой необходимости", - добавил он.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.