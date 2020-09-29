https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577965578.html

Алиев опроверг сообщения об участии Турции в конфликте с Ереваном

Турция не является стороной конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:56

2020-09-29T18:56

2020-09-29T19:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Турция не является стороной конфликта в Карабахе, заявил президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюс", - заявил он в программе "60 минут" на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире