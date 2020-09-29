https://ria.ru/20200929/tsenzura-1577942197.html

В Совфеде поддержали позицию Роскомнадзора о защите россиян от цензуры

Позиция Роскомнадзора о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:39

2020-09-29T13:39

2020-09-29T23:55

андрей клишас

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_0:0:3197:1799_1400x0_80_0_0_dd6e5a0e70c5e64df16f0f009434fa72.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a> о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> разделяют этот подход, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили ранее в пресс-службе ведомства."Позиция Роскомнадзора абсолютно верная. Мы готовы с коллегами к предметному диалогу и разделяем их подход", — заявил Клишас.

https://ria.ru/20200928/twitter-1577911651.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество