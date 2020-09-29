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В Совфеде поддержали позицию Роскомнадзора о защите россиян от цензуры
Позиция Роскомнадзора о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:39
2020-09-29T23:55
андрей клишас
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a> о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> разделяют этот подход, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили ранее в пресс-службе ведомства."Позиция Роскомнадзора абсолютно верная. Мы готовы с коллегами к предметному диалогу и разделяем их подход", — заявил Клишас.
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андрей клишас, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество

В Совфеде поддержали позицию Роскомнадзора о защите россиян от цензуры

13:39 29.09.2020 (обновлено: 23:55 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Позиция Роскомнадзора о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в Совете Федерации разделяют этот подход, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили ранее в пресс-службе ведомства.
"Позиция Роскомнадзора абсолютно верная. Мы готовы с коллегами к предметному диалогу и разделяем их подход", — заявил Клишас.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 19:25
МИД прокомментировал санкции Twitter против РИА Новости
 
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Андрей КлишасФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФОбщество
 
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