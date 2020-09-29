https://ria.ru/20200929/tsenzura-1577942197.html
В Совфеде поддержали позицию Роскомнадзора о защите россиян от цензуры
Позиция Роскомнадзора о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:39
2020-09-29T13:39
2020-09-29T23:55
андрей клишас
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a> о необходимости внесения в законодательство изменений для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах абсолютно верная, в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> разделяют этот подход, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную думу внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-платформах, сообщили ранее в пресс-службе ведомства."Позиция Роскомнадзора абсолютно верная. Мы готовы с коллегами к предметному диалогу и разделяем их подход", — заявил Клишас.
https://ria.ru/20200928/twitter-1577911651.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество