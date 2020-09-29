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ГИБДД назвала три самые "смертельные" трассы в Москве
Госавтоинспекция Москвы причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП. РИА Новости, 29.09.2020
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Госавтоинспекция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП."Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большая часть погибших дает Московская кольцевая автодорога", - сообщил во вторник журналистам врио начальника <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> ГУМВД по Москве Алексей Диокин.По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека - на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года.Второе место за Калужским шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек - вдвое больше, чем годом ранее. Статистика Кутузовского проспекта – 5 погибших (8).В целом за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.
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гибдд мвд рф, москва, общество

ГИБДД назвала три самые "смертельные" трассы в Москве

14:09 29.09.2020 (обновлено: 14:10 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП.
"Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большая часть погибших дает Московская кольцевая автодорога", - сообщил во вторник журналистам врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексей Диокин.
По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека - на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года.
Второе место за Калужским шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек - вдвое больше, чем годом ранее. Статистика Кутузовского проспекта – 5 погибших (8).
В целом за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.
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