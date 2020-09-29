https://ria.ru/20200929/trassy-1577944466.html

ГИБДД назвала три самые "смертельные" трассы в Москве

Госавтоинспекция Москвы причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:09

2020-09-29T14:09

2020-09-29T14:10

гибдд мвд рф

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Госавтоинспекция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно-опасным магистралям по количеству погибших в ДТП."Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большая часть погибших дает Московская кольцевая автодорога", - сообщил во вторник журналистам врио начальника <a href="http://ria.ru/organization_UGIBDD/" target="_blank" data-auto="true">УГИБДД</a> ГУМВД по Москве Алексей Диокин.По его словам, на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека - на шесть меньше, чем за аналогичный отрезок 2019 года.Второе место за Калужским шоссе, где за восемь месяцев погибли в ДТП 10 человек - вдвое больше, чем годом ранее. Статистика Кутузовского проспекта – 5 погибших (8).В целом за девять месяцев этого года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.

https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577620984.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, москва, общество