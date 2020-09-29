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https://ria.ru/20200929/tramp-1577922834.html
Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты
Президент США Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:51
2020-09-29T08:51
майк пенс
дональд трамп
роберт мюллер
индиана
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году."Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Мюллер</a> провалился, а Америка проиграла".По словам автора книги, которая выйдет в свет 13 октября, сама Иванка была удивлена такому предложению, но тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений. Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.Конец этому якобы положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи. В результате на должность вице-президента был выбран тогдашний губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, который теперь занимает должность второго человека в стране и выдвигается на нее повторно в связке с Трампом на выборах 2020 года.
https://ria.ru/20200928/tramp-1577906529.html
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РИА Новости
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майк пенс, дональд трамп, роберт мюллер, индиана, сша, в мире

Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

08:51 29.09.2020
714
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году.
"Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!", - написал Трамп в Twitter.
Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
По словам автора книги, которая выйдет в свет 13 октября, сама Иванка была удивлена такому предложению, но тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений. Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.
Конец этому якобы положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи. В результате на должность вице-президента был выбран тогдашний губернатор штата Индиана Майк Пенс, который теперь занимает должность второго человека в стране и выдвигается на нее повторно в связке с Трампом на выборах 2020 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 18:01
Трамп ответил на обвинения в неуплате налогов
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Майк ПенсДональд ТрампРоберт МюллерИндианаСШАВ мире
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