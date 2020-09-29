https://ria.ru/20200929/tramp-1577922834.html

Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:51

2020-09-29T08:51

2020-09-29T08:51

майк пенс

дональд трамп

роберт мюллер

индиана

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году."Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!", - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Мюллер</a> провалился, а Америка проиграла".По словам автора книги, которая выйдет в свет 13 октября, сама Иванка была удивлена такому предложению, но тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений. Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.Конец этому якобы положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи. В результате на должность вице-президента был выбран тогдашний губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>, который теперь занимает должность второго человека в стране и выдвигается на нее повторно в связке с Трампом на выборах 2020 года.

https://ria.ru/20200928/tramp-1577906529.html

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индиана

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, роберт мюллер, индиана, сша, в мире