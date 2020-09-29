Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал больными утверждающих, что он хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, когда шел на выборы в 2016 году.
"Теперь передающая фейковые новости CNN сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась вместе со мной в качестве вице-президента на выборах 2016 года. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!", - написал Трамп в Twitter.
Now Fake News @CNN is actually reporting that I wanted my daughter, Ivanka, to run with me as my Vice President in 2016 Election. Wrong and totally ridiculous. These people are sick!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020
Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
По словам автора книги, которая выйдет в свет 13 октября, сама Иванка была удивлена такому предложению, но тогда еще кандидат в президенты Трамп продолжал возвращаться к этой идее еще несколько недель, что говорило о серьезности его намерений. Штаб даже провел два опроса общественного мнения об отношении избирателей к дочери Трампа в качестве вице-президента наряду с еще 11 именами, и хотя ее результат был "не невероятно высок, но он был выше, чем ожидалось, что только добавило серьезности рассмотрению ее кандидатуры", говорится в книге.
Конец этому якобы положила сама Иванка, которая пошла к отцу и сказала, что это "не очень хорошая идея", после чего Трамп отказался от этой затеи. В результате на должность вице-президента был выбран тогдашний губернатор штата Индиана Майк Пенс, который теперь занимает должность второго человека в стране и выдвигается на нее повторно в связке с Трампом на выборах 2020 года.
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