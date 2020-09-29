https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html
На Сахалине учительница литературы пришла к второклассникам с топором
Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T04:09
2020-09-29T04:09
2020-09-29T04:31
южно-сахалинск
оха
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Учительница литературы в сахалинском городе <a href="http://ria.ru/location_Okha/" target="_blank" data-auto="true">Оха</a> пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве образования региона."Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", - сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся 2 класса, она рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.В свою очередь проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20200804/1575336486.html
afanaci Пупкин
А сама она, что говорит? А другие учителя? нельзя строить обвинения только на фантазиях ребёнка.
65
Андрей Шлапаков
Думаю он не с ударением ошибся. Видно довели учительницу )) Уволят, лучше вряд ли найдут, будет обучать их какая нибудь таджичка. На Сахалине местные все меньше и меньше работают в низкооплачиваемых сферах, для этого завозят мигрантов
50
18
южно-сахалинск
оха
сахалинская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, оха, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости.
Учительница литературы в сахалинском городе Оха
пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве образования региона.
"Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.
Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся 2 класса, она рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.
В свою очередь проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.