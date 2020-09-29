https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html

На Сахалине учительница литературы пришла к второклассникам с топором

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T04:09

2020-09-29T04:09

2020-09-29T04:31

южно-сахалинск

оха

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Учительница литературы в сахалинском городе <a href="http://ria.ru/location_Okha/" target="_blank" data-auto="true">Оха</a> пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве образования региона."Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", - сообщили в министерстве.В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся 2 класса, она рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.В свою очередь проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20200804/1575336486.html

afanaci Пупкин А сама она, что говорит? А другие учителя? нельзя строить обвинения только на фантазиях ребёнка. 65

Андрей Шлапаков Думаю он не с ударением ошибся. Видно довели учительницу )) Уволят, лучше вряд ли найдут, будет обучать их какая нибудь таджичка. На Сахалине местные все меньше и меньше работают в низкооплачиваемых сферах, для этого завозят мигрантов 50

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южно-сахалинск

оха

сахалинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, оха, сахалинская область, происшествия