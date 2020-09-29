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https://ria.ru/20200929/tolkein-1577939724.html
В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"
В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", сообщает Deadline. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:40
2020-09-29T18:40
культура
властелин колец
кино и сериалы
новости культуры
новая зеландия
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", <a href="https://deadline.com/2020/09/the-lord-of-the-rings-resumes-production-amazon-new-zealand-cowboy-bebop-netflix-dtart-of-production-1234584918/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Так, работа над первыми двумя эпизодами, которые снимал Хуан Антонио Байона, была почти завершена еще до пандемии, затем из-за ограничительных мер съемки были прекращены в середине марта. При этом ранее сообщалось, что команда проекта планировала перерыв на 4-5 месяцев на время зимы в Новой Зеландии. Фактически он совпал с карантином.Это время шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж.Д. Пейн и Патрик Маккей использовали для того, чтобы написать сценарий второго сезона. Последние два месяца в Новой Зеландии шла подготовка к возобновлению съемочного процесса. В сериале, производством которого занимается Amazon Studuos, идет речь о событиях, предшествовавших "Братству кольца" Дж.Р. Р. Толкина. В проекте задействованы Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Морфидд Кларк, Джозеф Моул и другие актеры.Морфидд Кларк, которая играет Галадриэль, ранее <a href="https://www.nme.com/film-interviews/morfydd-clark-the-lord-of-the-rings-saint-maud-2755351" target="_blank">рассказывала</a> изданию NME, что "было странно уйти на изоляцию почти сразу после начала работы". "Я опасаюсь, что зрители по нашим глазам увидят, какие фрагменты были сняты до карантина, а какие — после", — добавила она.
https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html
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властелин колец, кино и сериалы, новости культуры, новая зеландия

В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"

18:40 29.09.2020
 
© AP Photo / Joel C Ryan/InvisionМорфидд Кларк
Морфидд Кларк - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", сообщает Deadline.
Так, работа над первыми двумя эпизодами, которые снимал Хуан Антонио Байона, была почти завершена еще до пандемии, затем из-за ограничительных мер съемки были прекращены в середине марта. При этом ранее сообщалось, что команда проекта планировала перерыв на 4-5 месяцев на время зимы в Новой Зеландии. Фактически он совпал с карантином.
Это время шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж.Д. Пейн и Патрик Маккей использовали для того, чтобы написать сценарий второго сезона.
Последние два месяца в Новой Зеландии шла подготовка к возобновлению съемочного процесса.
В сериале, производством которого занимается Amazon Studuos, идет речь о событиях, предшествовавших "Братству кольца" Дж.Р. Р. Толкина. В проекте задействованы Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Морфидд Кларк, Джозеф Моул и другие актеры.
Морфидд Кларк, которая играет Галадриэль, ранее рассказывала изданию NME, что "было странно уйти на изоляцию почти сразу после начала работы".
"Я опасаюсь, что зрители по нашим глазам увидят, какие фрагменты были сняты до карантина, а какие — после", — добавила она.
Кадр интервью Орландо Блума, опубликованного на YouTube-канале Collider - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 01:32Культура
Орландо Блум раскрыл подробности сериала "Властелин колец"
 
КультураВластелин колецКино и сериалыНовости культурыНовая Зеландия
 
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