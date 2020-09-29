https://ria.ru/20200929/tolkein-1577939724.html

В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"

В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", сообщает Deadline. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:40

2020-09-29T18:40

2020-09-29T18:40

культура

властелин колец

кино и сериалы

новости культуры

новая зеландия

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", <a href="https://deadline.com/2020/09/the-lord-of-the-rings-resumes-production-amazon-new-zealand-cowboy-bebop-netflix-dtart-of-production-1234584918/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Так, работа над первыми двумя эпизодами, которые снимал Хуан Антонио Байона, была почти завершена еще до пандемии, затем из-за ограничительных мер съемки были прекращены в середине марта. При этом ранее сообщалось, что команда проекта планировала перерыв на 4-5 месяцев на время зимы в Новой Зеландии. Фактически он совпал с карантином.Это время шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж.Д. Пейн и Патрик Маккей использовали для того, чтобы написать сценарий второго сезона. Последние два месяца в Новой Зеландии шла подготовка к возобновлению съемочного процесса. В сериале, производством которого занимается Amazon Studuos, идет речь о событиях, предшествовавших "Братству кольца" Дж.Р. Р. Толкина. В проекте задействованы Роберт Арамайо, Маркелла Кавена, Морфидд Кларк, Джозеф Моул и другие актеры.Морфидд Кларк, которая играет Галадриэль, ранее <a href="https://www.nme.com/film-interviews/morfydd-clark-the-lord-of-the-rings-saint-maud-2755351" target="_blank">рассказывала</a> изданию NME, что "было странно уйти на изоляцию почти сразу после начала работы". "Я опасаюсь, что зрители по нашим глазам увидят, какие фрагменты были сняты до карантина, а какие — после", — добавила она.

https://ria.ru/20200821/serial-1576031078.html

новая зеландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

властелин колец, кино и сериалы, новости культуры, новая зеландия