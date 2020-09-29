https://ria.ru/20200929/tinder-1577965914.html

Девушка жестко отомстила мужчине за оскорбления в Сети

Жителя Сиднея Томаса МакГирка выгнали с работы после неоднократных оскорблений девушек в Tinder. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:03

2020-09-29T19:03

2020-09-29T19:03

сидней

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Жителя <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднея</a> Томаса МакГирка выгнали с работы после неоднократных оскорблений девушек в Tinder. Об этом сообщает <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.О грубом поведении мужчины в Сети рассказала 26-летняя Эбони Сандерсон. После ее отказа приехать к МакГирку домой он стал отправлять ей голосовые сообщения, в которых грубо высказывался о ее внешности и телосложении. Такие оскорбления повторялись неоднократно через телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Сандерсон решила проучить обидчика, и выложила его сообщения в открытый доступ. Пост привлек внимание известных феминисток. Они распространили публикацию по соцсетям.Об аналогичном негативном опыте с МакГирком рассказала и другая девушка по имени Эрин Хиндс. Вскоре информация дошла и до работодателя МакГирка — основателя логистической компании Дэйва Скотта. Как только он узнал, что его сотрудник неподобающе вел себя в разговоре с девушками, то немедленно его уволил. Скотт рассказал, что у него четыре дочери. Когда он представил, что кто-то мог поступить так же и с его детьми, "его кровь закипела"."У нас на работе просто нет места тому, кто обращается с женщинами с таким неуважением", - заявил Скотт.

https://ria.ru/20200601/1572318540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сидней, в мире