https://ria.ru/20200929/tikhanovskaya-1577922916.html

Тихановская встречается с Макроном в Вильнюсе

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщила, что политик встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:53

2020-09-29T08:53

2020-09-29T08:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

франция

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-служба экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> сообщила, что политик встречается с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюсе</a>, рассчитывает привлечь Париж к переговорам о новых выборах в Белоруссии."В данный момент Светлана Тихановская встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Белоруссии и возможной медиации других стран, в том числе Франции."Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года", - процитировали слова Тихановской о планах на встречу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в минувшую среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577915641.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/tikhanovskaya-1577907469.html

Gloomy Humorist Поздно насчитывать привлечь Париж к переговорам, Макрон уже наболтал лишнего, а батька влупил ему ответку ))) 41

gestat Да отдайте ей уже сковородку , пусть дальше котлеты жарит. 39

25

франция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, франция, белоруссия, в мире