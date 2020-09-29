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https://ria.ru/20200929/tesak-1577969177.html
Защита семьи "Тесака" направила в СК заявление о его убийстве
Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:16
2020-09-29T20:16
максим марцинкевич
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>.Ранее отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль."Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", - рассказал собеседник агентства.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesak-1577661836.html
Правильно сделали, что подали! Человек с таким духом, как Тесак, много лет уже просидевший в тюрьме, за несколько месяцев до вероятного УДО не мог самоубиться.
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Вы близко знакомы? Решили из этого монстра сделать аля новальный, поднять на щит героя?
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москва
красноярск
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максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, красноярск, происшествия

Защита семьи "Тесака" направила в СК заявление о его убийстве

20:16 29.09.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНационалист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Ранее отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.
"Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", - рассказал собеседник агентства.
ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 06:57
ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле "Тесака"
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 15:15
Судмедэксперты уточнили, почему погиб "Тесак"
 
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Максим МарцинкевичАлексей МихальчикСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваКрасноярскПроисшествия
 
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