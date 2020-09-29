https://ria.ru/20200929/tesak-1577969177.html
Защита семьи "Тесака" направила в СК заявление о его убийстве
Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:16
2020-09-29T20:16
2020-09-29T20:16
максим марцинкевич
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>.Ранее отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль."Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", - рассказал собеседник агентства.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200925/tesak-1577739514.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesak-1577661836.html
Руслан Тлеуж
Правильно сделали, что подали! Человек с таким духом, как Тесак, много лет уже просидевший в тюрьме, за несколько месяцев до вероятного УДО не мог самоубиться.
33
Алексей Васильев
Вы близко знакомы? Решили из этого монстра сделать аля новальный, поднять на щит героя?
24
5
москва
красноярск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, красноярск, происшествия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик
.
Ранее отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина
, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.
"Заявление о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство), направленное на имя Бастрыкина в интересах отца Максима, было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения", - рассказал собеседник агентства.
ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич
покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву
. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске
, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.