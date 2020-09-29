https://ria.ru/20200929/terrorizm-1577949905.html

Жителя КБР осудили на восемь лет за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:36

2020-09-29T15:36

2020-09-29T15:35

исламское государство

кабардино-балкарская республика (кбр)

сирия

терроризм

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщается на <a href="http://yovs.ros.sudrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> суда.Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) установили, что житель КБР Артур Мендохов, "придерживаясь идеологии и разделяя цели участников действующих в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> международных террористических организаций "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* и "Джебхат ан-Нусра"*, в 2018 году перевел деньги на номер телефона, привязанный к счету электронного кошелька одного из членов террористической организации."Установлено, что 5 апреля 2018 года Артур Мендохов, находясь в городе Терек, перечислил через платежный терминал 7 тысяч рублей на счет электронного кошелька, использовавшийся для сбора денежных средств с целью финансовой помощи членам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, являющейся структурным подразделением запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.Уточняется, что приговором суда Мендохов признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима."Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в сообщении.<em>* Запрещенные в России террористические организации</em>

https://ria.ru/20200513/1571399358.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, кабардино-балкарская республика (кбр), сирия, терроризм, происшествия