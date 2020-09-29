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Жителя КБР осудили на восемь лет за финансирование терроризма
Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:36
2020-09-29T15:35
исламское государство
кабардино-балкарская республика (кбр)
сирия
терроризм
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщается на <a href="http://yovs.ros.sudrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> суда.Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) установили, что житель КБР Артур Мендохов, "придерживаясь идеологии и разделяя цели участников действующих в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> международных террористических организаций "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* и "Джебхат ан-Нусра"*, в 2018 году перевел деньги на номер телефона, привязанный к счету электронного кошелька одного из членов террористической организации."Установлено, что 5 апреля 2018 года Артур Мендохов, находясь в городе Терек, перечислил через платежный терминал 7 тысяч рублей на счет электронного кошелька, использовавшийся для сбора денежных средств с целью финансовой помощи членам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, являющейся структурным подразделением запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.Уточняется, что приговором суда Мендохов признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима."Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в сообщении.<em>* Запрещенные в России террористические организации</em>
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исламское государство, кабардино-балкарская республика (кбр), сирия, терроризм, происшествия

Жителя КБР осудили на восемь лет за финансирование терроризма

15:36 29.09.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НАЛЬЧИК, 29 сен – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам заключения жителя Кабардино-Балкарии, которого обвиняли в финансировании терроризма, сообщается на сайте суда.
Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) установили, что житель КБР Артур Мендохов, "придерживаясь идеологии и разделяя цели участников действующих в Сирии международных террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, в 2018 году перевел деньги на номер телефона, привязанный к счету электронного кошелька одного из членов террористической организации.
"Установлено, что 5 апреля 2018 года Артур Мендохов, находясь в городе Терек, перечислил через платежный терминал 7 тысяч рублей на счет электронного кошелька, использовавшийся для сбора денежных средств с целью финансовой помощи членам группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, являющейся структурным подразделением запрещенной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговором суда Мендохов признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в сообщении.
* Запрещенные в России террористические организации
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Исламское государствоКабардино-Балкарская Республика (КБР)СириятерроризмПроисшествия
 
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