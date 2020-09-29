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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200929/teplitsy-1577970090.html
В Мордовии открыли новые теплицы для выращивания роз
Глава Мордовии Владимир Волков во вторник открыл в Кадошкино вторую очередь тепличного комплекса ООО "Мир цветов ТК", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:38
2020-09-29T20:38
республика мордовия
фонд развития моногородов
владимир волков (политик)
республика мордовия
белоруссия
европа
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> во вторник открыл в Кадошкино вторую очередь тепличного комплекса ООО "Мир цветов ТК", сообщает пресс-служба главы республики.Компания "Мир цветов" является крупнейшим производителем роз в России и входит в десятку крупнейших предприятий цветоводства в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Мордовия занимает 15% российского рынка свежесрезанных роз, которые продаются в половине регионов страны, а также в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Открытие нового тепличного комплекса площадью более 3 гектаров позволило увеличить объемы производства до цифры свыше 8 миллионов цветов ежегодно. Причем здесь посажено 6 новых сортов роз, которые до этого не выращивались в России. В создание комплекса инвестировано 560 миллионов рублей. Почти половину этих средств - 249 миллионов рублей - составил беспроцентный заем по линии <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_monogorodov/" target="_blank" data-auto="true">Фонда развития моногородов</a>", - цитирует пресс-служба слова Волкова.Глава региона подчеркнул, что открытие нового производства позволяет расширить производственные мощности в период, когда экономика столкнулась с трудностями и ограничениями, вызванными коронавирусом. "Даже в это непростое время уровень доходов и социальные гарантии работников предприятия сохраняются. Более того, на кадошкинской площадке создано 40 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Кроме того, мы видим, как республиканская отрасль цветоводства укрепляет свои позиции на российском и международном рынке. И сегодня это направление во всех смыслах - украшение нашей экономики", - сказал Волков.Глава <a href="https://ria.ru/mordovia/" target="_blank">Мордовии</a> подчеркнул, что отрасль цветоводства в республике была создана практически с нуля в 2005 году. В 2007 году были введены первые 3 гектара теплиц и высажены 4 сорта роз в Кадошкино. С тех пор построено 6 теплиц общей площадью 18 гектаров. Объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Сегодня это самый крупный цветочный проект с самым широким ассортиментом роз в России. Всего в Мордовии выращивается уже 44 сорта."Подчеркну, что открытие нового тепличного комплекса - это лишь часть масштабной программы развития компании "Мир цветов". В планах предприятия – дальнейшее расширение производственных мощностей, внедрение принципов бережливого производства, повышение урожайности и качества продукции. Если в 2020 году в республике будет выращено 42 миллиона роз, то уже в следующем планируется 45 миллионов цветов. А в дальнейшем предприятие планирует выращивать более 50 миллионов роз ежегодно, то есть срезать почти 140 тысяч штук цветов в сутки", - отметил руководитель республики.Отмечается, что Волкову было предоставлено право срезать 300-миллионную розу, выращенную в тепличном комплексе. Работа лучших сотрудников комплекса была отмечена высокими государственными наградами, которые вручил глава Мордовии.
https://ria.ru/20200925/mordoviya-1577759392.html
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фонд развития моногородов, владимир волков (политик), республика мордовия, белоруссия, европа, экономика

В Мордовии открыли новые теплицы для выращивания роз

20:38 29.09.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевРабота тепличного хозяйства
Работа тепличного хозяйства - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков во вторник открыл в Кадошкино вторую очередь тепличного комплекса ООО "Мир цветов ТК", сообщает пресс-служба главы республики.
Компания "Мир цветов" является крупнейшим производителем роз в России и входит в десятку крупнейших предприятий цветоводства в Европе. Мордовия занимает 15% российского рынка свежесрезанных роз, которые продаются в половине регионов страны, а также в Белоруссии.
"Открытие нового тепличного комплекса площадью более 3 гектаров позволило увеличить объемы производства до цифры свыше 8 миллионов цветов ежегодно. Причем здесь посажено 6 новых сортов роз, которые до этого не выращивались в России. В создание комплекса инвестировано 560 миллионов рублей. Почти половину этих средств - 249 миллионов рублей - составил беспроцентный заем по линии Фонда развития моногородов", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
Глава региона подчеркнул, что открытие нового производства позволяет расширить производственные мощности в период, когда экономика столкнулась с трудностями и ограничениями, вызванными коронавирусом. "Даже в это непростое время уровень доходов и социальные гарантии работников предприятия сохраняются. Более того, на кадошкинской площадке создано 40 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Кроме того, мы видим, как республиканская отрасль цветоводства укрепляет свои позиции на российском и международном рынке. И сегодня это направление во всех смыслах - украшение нашей экономики", - сказал Волков.
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Глава Мордовии подчеркнул, что отрасль цветоводства в республике была создана практически с нуля в 2005 году. В 2007 году были введены первые 3 гектара теплиц и высажены 4 сорта роз в Кадошкино. С тех пор построено 6 теплиц общей площадью 18 гектаров. Объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Сегодня это самый крупный цветочный проект с самым широким ассортиментом роз в России. Всего в Мордовии выращивается уже 44 сорта.
"Подчеркну, что открытие нового тепличного комплекса - это лишь часть масштабной программы развития компании "Мир цветов". В планах предприятия – дальнейшее расширение производственных мощностей, внедрение принципов бережливого производства, повышение урожайности и качества продукции. Если в 2020 году в республике будет выращено 42 миллиона роз, то уже в следующем планируется 45 миллионов цветов. А в дальнейшем предприятие планирует выращивать более 50 миллионов роз ежегодно, то есть срезать почти 140 тысяч штук цветов в сутки", - отметил руководитель республики.
Отмечается, что Волкову было предоставлено право срезать 300-миллионную розу, выращенную в тепличном комплексе. Работа лучших сотрудников комплекса была отмечена высокими государственными наградами, которые вручил глава Мордовии.
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Республика МордовияФонд развития моногородовВладимир Волков (политик)Республика МордовияБелоруссияЕвропаЭкономика
 
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