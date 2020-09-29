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https://ria.ru/20200929/temperatura-1577918712.html
Названа оптимальная температура для дома
С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T02:00
2020-09-29T10:22
антон ястребцев
россия
жкх
общество
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Что делать, когда холодно, а отопление не работает?
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200929/obogrevatel-1577895957.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эколог-эксперт Антон Ястребцев.Отопительный сезон в России начнется с первыми заморозками, но уже сейчас в домах легко замерзнуть. Хороший способ согреться — обогреватели, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" объяснил, что оптимальный вариант для дома — масляные обогреватели, а вот инфракрасные в жилом помещении лучше не использовать.Эколог-эксперт назвал оптимальную <a href="https://ria.ru/category_temperatura/" target="_blank">температуру</a> для дома."Обычно в обогревателях есть регуляторы. Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.Обогреватели сушат воздух, поэтому можно использовать увлажнители, добавил эколог-эксперт."Из-за сухости возможно возникновение аллергии, сухости в носу, неприятных ощущений на коже. Можно использовать увлажнители, хотя в случае временного использования обогревателя до отопительного сезона это не актуально, потому что помещение еще довольно влажное после лета. При начале отопительного сезона использовать увлажнители уже рекомендуется", — сказал Антон Ястребцев.
https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html
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антон ястребцев, россия, жкх, общество

Названа оптимальная температура для дома

02:00 29.09.2020 (обновлено: 10:22 29.09.2020)
7220
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / Georg.S.V
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал радио Sputnik эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Отопительный сезон в России начнется с первыми заморозками, но уже сейчас в домах легко замерзнуть. Хороший способ согреться — обогреватели, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" объяснил, что оптимальный вариант для дома — масляные обогреватели, а вот инфракрасные в жилом помещении лучше не использовать.

"Инфракрасные потолочные обогреватели не подходят для жилых помещений: они нагревают голову человеку, и мозг посылает сигнал в тело, что уже тепло, хотя на самом деле в помещении холодно, человек может простудиться. Масляные обогреватели контролируют температуру в помещении, вовремя отключаются, есть разные степени нагрева. Они наиболее современные, хотя про них рассказывают, что они взрываются. На самом деле это было свойственно дешевым китайским обогревателям в 1990-е годы, в начале 2000-х годов, сейчас они стали намного надежнее. Но если масляный обогреватель протекает, безусловно, от него надо отказаться", — отметил Антон Ястребцев.

Эколог-эксперт назвал оптимальную температуру для дома.
"Обычно в обогревателях есть регуляторы. Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.
Обогреватели сушат воздух, поэтому можно использовать увлажнители, добавил эколог-эксперт.
"Из-за сухости возможно возникновение аллергии, сухости в носу, неприятных ощущений на коже. Можно использовать увлажнители, хотя в случае временного использования обогревателя до отопительного сезона это не актуально, потому что помещение еще довольно влажное после лета. При начале отопительного сезона использовать увлажнители уже рекомендуется", — сказал Антон Ястребцев.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:26
Синоптики спрогнозировали начало отопительного сезона в Москве
342283554
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Антон ЯстребцевРоссияЖКХОбщество
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