https://ria.ru/20200929/temperatura-1577918712.html

Названа оптимальная температура для дома

С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал радио Sputnik... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T02:00

2020-09-29T02:00

2020-09-29T10:22

антон ястребцев

россия

жкх

общество

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Что делать, когда холодно, а отопление не работает?

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> С наступлением осенней прохлады в домах уже не так тепло, а включать батареи может быть еще рано. Однако есть способ согреться, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200929/obogrevatel-1577895957.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эколог-эксперт Антон Ястребцев.Отопительный сезон в России начнется с первыми заморозками, но уже сейчас в домах легко замерзнуть. Хороший способ согреться — обогреватели, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" объяснил, что оптимальный вариант для дома — масляные обогреватели, а вот инфракрасные в жилом помещении лучше не использовать.Эколог-эксперт назвал оптимальную <a href="https://ria.ru/category_temperatura/" target="_blank">температуру</a> для дома."Обычно в обогревателях есть регуляторы. Важно не перегревать помещение, придерживаться норм. По санитарным нормам у нас средняя температура 23 градуса плюс-минус два градуса. Это уровень, которого надо придерживаться в зимнее время", — рассказал радио Sputnik Антон Ястребцев.Обогреватели сушат воздух, поэтому можно использовать увлажнители, добавил эколог-эксперт."Из-за сухости возможно возникновение аллергии, сухости в носу, неприятных ощущений на коже. Можно использовать увлажнители, хотя в случае временного использования обогревателя до отопительного сезона это не актуально, потому что помещение еще довольно влажное после лета. При начале отопительного сезона использовать увлажнители уже рекомендуется", — сказал Антон Ястребцев.

https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон ястребцев, россия, жкх, общество