https://ria.ru/20200929/tatu-1577923207.html
Названа опасность татуировок
Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:02
2020-09-29T09:02
2020-09-29T09:02
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного методистского университета, исследование которых опубликовано в <a href="https://journals.physiology.org/journal/jappl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Journal of Applied Physiology</a>.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупного размера. Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры.Выяснилось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, в то время как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленному выделению пота. Кроме того, пот на покрытой тату коже был более соленым.Ученые отметили, что татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".
https://ria.ru/20200828/tatu-1576440810.html
2
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного методистского университета, исследование которых опубликовано в Journal of Applied Physiology
.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупного размера. Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры.
Выяснилось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, в то время как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленному выделению пота. Кроме того, пот на покрытой тату коже был более соленым.
Ученые отметили, что татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".