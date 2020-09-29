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https://ria.ru/20200929/tatu-1577923207.html
Названа опасность татуировок
Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:02
2020-09-29T09:02
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного методистского университета, исследование которых опубликовано в <a href="https://journals.physiology.org/journal/jappl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Journal of Applied Physiology</a>.Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупного размера. Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры.Выяснилось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, в то время как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленному выделению пота. Кроме того, пот на покрытой тату коже был более соленым.Ученые отметили, что татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".
https://ria.ru/20200828/tatu-1576440810.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
здоровье, общество

Названа опасность татуировок

09:02 29.09.2020
1767
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМастер тату во время работы
Мастер тату во время работы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма и негативно влияют на здоровье. К такому выводу пришли американские ученые из Южного методистского университета, исследование которых опубликовано в Journal of Applied Physiology.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупного размера. Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры.
Выяснилось, что чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, в то время как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленному выделению пота. Кроме того, пот на покрытой тату коже был более соленым.
Ученые отметили, что татуировки нарушают механизмы секреции кожи, что может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".
Татуировка на спине - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 16:01
Мужчина оглох из-за татуировки
3933001
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