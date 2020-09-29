Глава МИД Германии рассказал о последствиях прекращения СВПД
17:01 29.09.2020 (обновлено: 21:01 29.09.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с Ираном, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
"Мы можем продолжать нарушать договоры о контроле над вооружениями и тем самым разрушать доверие, которое росло за десятилетия. Или мы можем снова включить ядерное разоружение и нераспространение в международную повестку дня, как мы это сделали в последние месяцы, не в последнюю очередь в связи с предстоящей конференцией по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Приверженность Европы ядерной сделке с Ираном также вписывается в этот контекст", - заявил Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.
"Да, мы разделяем озабоченность по поводу отмены нынешнего эмбарго на поставки оружия, пока Иран угрожает Израилю и дестабилизирует весь регион от Ливана до Сирии и Йемена. Но нарушение СВПД ни на шаг не приближает нас к эмбарго на поставки оружия. Напротив: прекращение СВПД приблизит Иран на шаг к созданию атомной бомбы. И поэтому, как участники СВПД, мы продолжаем выступать за его полное соблюдение и призываем Иран также полностью соблюдать его", - добавил глава МИД ФРГ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.
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