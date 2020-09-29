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Глава МИД Германии рассказал о последствиях прекращения СВПД
Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с Ираном, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:01
2020-09-29T21:01
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
хайко маас
мид германии
евросоюз
сирия
иран
сша
ливан
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<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a>, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a>, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН."Да, мы разделяем озабоченность по поводу отмены нынешнего эмбарго на поставки оружия, пока Иран угрожает <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилю</a> и дестабилизирует весь регион от <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> до <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Yemen" target="_blank">Йемена</a>. Но нарушение СВПД ни на шаг не приближает нас к эмбарго на поставки оружия. Напротив: прекращение СВПД приблизит Иран на шаг к созданию атомной бомбы. И поэтому, как участники <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan" target="_blank">СВПД</a>, мы продолжаем выступать за его полное соблюдение и призываем Иран также полностью соблюдать его", - добавил глава МИД ФРГ.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.
https://ria.ru/20200922/iran-sanktsii-1577565336.html
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577726184.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, хайко маас, мид германии, евросоюз, сирия, иран, сша, ливан, в мире

Глава МИД Германии рассказал о последствиях прекращения СВПД

17:01 29.09.2020 (обновлено: 21:01 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с Ираном, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы можем продолжать нарушать договоры о контроле над вооружениями и тем самым разрушать доверие, которое росло за десятилетия. Или мы можем снова включить ядерное разоружение и нераспространение в международную повестку дня, как мы это сделали в последние месяцы, не в последнюю очередь в связи с предстоящей конференцией по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Приверженность Европы ядерной сделке с Ираном также вписывается в этот контекст", - заявил Маас, чье выступление проходило в формате видеопослания.

"Да, мы разделяем озабоченность по поводу отмены нынешнего эмбарго на поставки оружия, пока Иран угрожает Израилю и дестабилизирует весь регион от Ливана до Сирии и Йемена. Но нарушение СВПД ни на шаг не приближает нас к эмбарго на поставки оружия. Напротив: прекращение СВПД приблизит Иран на шаг к созданию атомной бомбы. И поэтому, как участники СВПД, мы продолжаем выступать за его полное соблюдение и призываем Иран также полностью соблюдать его", - добавил глава МИД ФРГ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.
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Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзСирияИранСШАЛиванВ мире
 
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