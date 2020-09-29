https://ria.ru/20200929/svpd-1577957411.html

Глава МИД Германии рассказал о последствиях прекращения СВПД

Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с Ираном, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:01

2020-09-29T17:01

2020-09-29T21:01

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

хайко маас

мид германии

евросоюз

сирия

иран

сша

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_47c28c7e65460fea13e9a4b44c6a9fcd.jpg

<strong>БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Участники СВПД продолжают отстаивать необходимость сделки с <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ираном</a>, прекращение соглашения приблизит Тегеран к созданию атомной бомбы, заявил глава МИД ФРГ <a href="https://ria.ru/person_KHajjko_Maas" target="_blank">Хайко Маас</a>, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН."Да, мы разделяем озабоченность по поводу отмены нынешнего эмбарго на поставки оружия, пока Иран угрожает <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилю</a> и дестабилизирует весь регион от <a href="https://ria.ru/location_Lebanon" target="_blank">Ливана</a> до <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> и <a href="https://ria.ru/location_Yemen" target="_blank">Йемена</a>. Но нарушение СВПД ни на шаг не приближает нас к эмбарго на поставки оружия. Напротив: прекращение СВПД приблизит Иран на шаг к созданию атомной бомбы. И поэтому, как участники <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan" target="_blank">СВПД</a>, мы продолжаем выступать за его полное соблюдение и призываем Иран также полностью соблюдать его", - добавил глава МИД ФРГ.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.

https://ria.ru/20200922/iran-sanktsii-1577565336.html

https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577726184.html

сирия

иран

сша

ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, хайко маас, мид германии, евросоюз, сирия, иран, сша, ливан, в мире