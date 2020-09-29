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Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России
Счетная палата назвала регионы, в которых сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора. Об этом свидетельствует информация из бюллетеня,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:26
2020-09-29T09:05
россия
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
еврейская автономная область
забайкальский край
магаданская область
сахалинская область
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Счетная палата назвала регионы, в которых сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора. Об этом свидетельствует информация из бюллетеня, посвященного мусорной реформе в стране.Среди них оказались Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. Отмечается, что остаточную вместимость свалок в этих субъектах Федерации исчерпали еще в начале 2019 года.Всего за прошлый год, по оценке аудиторов, в России образовалось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограммов на человека."В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">Российской Федерации</a> остается захоронение — более 90 процентов отходов направляется на полигоны и свалки", — говорится в материалах Счетной палаты.Однако ситуация с объектами размещения находится на близком к критическому уровне, отмечает ведомство. Так, при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО один-два процента в год существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го, добавляет Счетная палата.При этом во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены.Сейчас в стране действуют 2832 свалки, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют и несанкционированные — региональные власти выявили более 27 тысяч таковых, их общая площадь составила 12,755 гектара. Еще более 4,6 тысячи свалок выявил <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/">Росприроднадзор</a>.Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры нужно пересмотреть.Например, в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Это касается и стимулирования населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не согласовывали с регионами.
https://ria.ru/20200925/otkhody-1577781337.html
https://ria.ru/20200721/1574659655.html
Ой,а куда же пошли денюшки, которые миллиардами вытягивают из карманов граждан на мусорную реформу? неужели очередной прокол? хотя это вобщемто норма
120
Мусорный коллапс -вот настоящая проблема страны, а не войны за рубежом за счёт народонаселения
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россия
республика бурятия
еврейская автономная область
забайкальский край
магаданская область
сахалинская область
РИА Новости
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россия, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), еврейская автономная область, забайкальский край, магаданская область, сахалинская область, общество

Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России

00:26 29.09.2020 (обновлено: 09:05 29.09.2020)
11633
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Счетная палата назвала регионы, в которых сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора. Об этом свидетельствует информация из бюллетеня, посвященного мусорной реформе в стране.
Среди них оказались Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. Отмечается, что остаточную вместимость свалок в этих субъектах Федерации исчерпали еще в начале 2019 года.
Всего за прошлый год, по оценке аудиторов, в России образовалось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограммов на человека.
"В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в Российской Федерации остается захоронение — более 90 процентов отходов направляется на полигоны и свалки", — говорится в материалах Счетной палаты.
Минприроды РФ: ликвидация городских свалок – приоритетная задача - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Однако ситуация с объектами размещения находится на близком к критическому уровне, отмечает ведомство. Так, при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО один-два процента в год существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го, добавляет Счетная палата.
При этом во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены.
Сейчас в стране действуют 2832 свалки, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют и несанкционированные — региональные власти выявили более 27 тысяч таковых, их общая площадь составила 12,755 гектара. Еще более 4,6 тысячи свалок выявил Росприроднадзор.
Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры нужно пересмотреть.
Например, в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Это касается и стимулирования населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не согласовывали с регионами.
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РоссияРеспублика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Еврейская автономная областьЗабайкальский крайМагаданская областьСахалинская областьОбщество
Популярные комментарии
Ой,а куда же пошли денюшки, которые миллиардами вытягивают из карманов граждан на мусорную реформу? неужели очередной прокол? хотя это вобщемто норма
29 сентября, 03:55
Aleksandr AsannAleksandr Asann
100307010
Мусорный коллапс -вот настоящая проблема страны, а не войны за рубежом за счёт народонаселения
29 сентября, 01:23
Ars MarkovArs Markov
66005011
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