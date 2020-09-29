https://ria.ru/20200929/svalka-1577918827.html

Счетная палата оценила ситуацию с мусором в России

Счетная палата назвала регионы, в которых сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора. Об этом свидетельствует информация из бюллетеня,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:26

2020-09-29T00:26

2020-09-29T09:05

россия

республика бурятия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

еврейская автономная область

забайкальский край

магаданская область

сахалинская область

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Счетная палата назвала регионы, в которых сложилась критическая ситуация с местами для захоронения мусора. Об этом свидетельствует информация из бюллетеня, посвященного мусорной реформе в стране.Среди них оказались Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Еврейская автономная область. Отмечается, что остаточную вместимость свалок в этих субъектах Федерации исчерпали еще в начале 2019 года.Всего за прошлый год, по оценке аудиторов, в России образовалось 65 миллионов тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), или 450 килограммов на человека."В отличие от мировой практики приоритетным способом обращения с ТКО в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">Российской Федерации</a> остается захоронение — более 90 процентов отходов направляется на полигоны и свалки", — говорится в материалах Счетной палаты.Однако ситуация с объектами размещения находится на близком к критическому уровне, отмечает ведомство. Так, при сложившихся темпах роста объемов образования ТКО один-два процента в год существующие мощности полигонов в 32 регионах будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022-го, добавляет Счетная палата.При этом во многих регионах места размещения отходов не отвечают требованиям природоохранного законодательства, а возможности по созданию новых полигонов серьезно ограничены.Сейчас в стране действуют 2832 свалки, из них менее половины числятся в Государственном реестре объектов размещения отходов. Наряду с "разрешенными" существуют и несанкционированные — региональные власти выявили более 27 тысяч таковых, их общая площадь составила 12,755 гектара. Еще более 4,6 тысячи свалок выявил <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/">Росприроднадзор</a>.Решить проблему призван федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", который действует с 2019 года. Цель проекта — создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов. Однако, по мнению Счетной палаты, пока проект с задачей не справляется, а его параметры нужно пересмотреть.Например, в проекте не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов. Это касается и стимулирования населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не согласовывали с регионами.

https://ria.ru/20200925/otkhody-1577781337.html

https://ria.ru/20200721/1574659655.html

Aleksandr Asann Ой,а куда же пошли денюшки, которые миллиардами вытягивают из карманов граждан на мусорную реформу? неужели очередной прокол? хотя это вобщемто норма 120

Ars Markov Мусорный коллапс -вот настоящая проблема страны, а не войны за рубежом за счёт народонаселения 82

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россия

республика бурятия

еврейская автономная область

забайкальский край

магаданская область

сахалинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), еврейская автономная область, забайкальский край, магаданская область, сахалинская область, общество