https://ria.ru/20200929/sud-1577959365.html

Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:27

2020-09-29T17:27

2020-09-29T17:40

россия

внуково

крушение самолета во "внуково"

total

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской нефтегазовой компании <a href="http://ria.ru/organization_Total_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Total</a> Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Солнцевского районного суда Москвы в отношении Александра Круглова и Надежды Архиповой оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Юлия Манеркина.В конце июля Солнцевский суд приговорил на сроки от 5 до 6 лет колонии-поселения руководителя полетов Внуково Романа Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. При этом Архипову суд амнистировал.До сегодняшнего дня фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Теперь Архипову официально освободили от наказания и меры пресечения. Круглову же предстоит в скором времени отправиться в колонию-поселение для отбытия наказания, добираться до нее он будет самостоятельно. По словам его защитников, по прибытию он сможет подать на УДО.Изначально суду предстояло изучить жалобы трех фигурантов дела и их адвокатов, однако вскоре стало известно, что осужденный Роман Дунаев находится на изоляции– коронавирусом заболели его отец и жена.По этой причине заседания откладывались. Позже прокурор попросил суд приостановить производство по жалобам Дунаева и его защитников до выздоровления мужчины.Адвокаты возражали против такого развития событий, однако суд встал на сторону представителя прокуратуры и приостановил производство по апелляционным жалобам в защиту Дунаева.После этого судебное заседание продолжилось, однако суд так и не удовлетворил ни одного ходатайства адвокатов осужденных, в том числе о вызове свидетелей и приобщении ряда доказательств, не изученных Солнцевским судом.Заявленный в связи с таким положением дел отвод судье Манеркиной также был отклонен. В полной мере защитникам удалось выступить лишь в прениях сторон, они настаивали на отмене приговора или оправдании фигурантов ввиду невиновности Круглова и Архиповой и незаконности самого решения суда.Утверждалось, что приговор суда первой инстанции основан на недопустимых доказательствах и недостоверных, по мнению защиты, экспертизах.Прокурор в свою очередь просил апелляционную инстанцию оставить приговор Солнцевского суда в силе и отклонить жалобы адвокатов: "Среди причин авиационного происшествия – ненадлежащая работа диспетчерского состава. Результат – трагедия".Данное дело слушалось с октября 2018 года и заняло почти 80 судебных заседаний. По версии следствия, Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру разрешить экипажу Falcon занять полосу, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.Дунаев, в свою очередь, не проконтролировал работу диспетчеров, "проявил бездействие". При этом, как отмечал гособвинитель в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.Таким образом, по данным следствия и суда, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией. В ночь на 21 октября 2014 года самолет врезался в снегоуборочную машину и загорелся, находившиеся на борту четыре человека погибли.Изначально диспетчер-стажер тоже проходила по уголовному делу, но в конце концов обвинения с нее сняли.Ранее в июле 2017 года Солнцевский суд приговорил на сроки 4 и 3,5 года колонии непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, а также старшего сменного инженера Владимира Леденева, но они были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20200723/1574826831.html

https://ria.ru/20190116/1549418740.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, внуково, крушение самолета во "внуково", total , происшествия