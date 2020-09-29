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В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба
Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:26
2020-09-29T14:26
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД."В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/kriminal-taksi-1577172077.html
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москва, происшествия

В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба

14:26 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД.
"В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.
В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.
Мотоциклист двигается между рядами по проезжей части в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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