https://ria.ru/20200929/strelba-1577945703.html
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба
Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:26
2020-09-29T14:26
2020-09-29T14:26
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД."В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/kriminal-taksi-1577172077.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы
, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД.
"В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.
В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.