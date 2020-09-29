https://ria.ru/20200929/strelba-1577945703.html

В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:26

2020-09-29T14:26

2020-09-29T14:26

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службы столичного главка МВД."В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/kriminal-taksi-1577172077.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия