https://ria.ru/20200929/srok-1577958390.html

Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:18

2020-09-29T17:18

2020-09-30T00:09

юрий дмитриев

мемориал

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_obshhestvo_Memorial/" target="_blank" data-auto="true">Мемориал</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Дмитриеву</a> по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов. "Объем наказания изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима", — сказал юрист.Оправдательную часть приговора полностью отменили, дело направили в <a href="http://ria.ru/organization_Petrozavodskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Петрозаводский городской суд</a> на новое рассмотрение, добавил Перов.В июле Дмитриева признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. При этом суд оправдал главу "Мемориала" по статьям об изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено. Дмитриев не признает себя виновным ни по одному из пунктов.Обвинение обжаловало приговор Петрозаводского суда, сочтя его слишком мягким: прокуратура запрашивала для Дмитриева 15 лет колонии. Защита, напротив, настаивает на полном оправдании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/pedofil-1577455379.html

Василий Кнутт Позорное судилище. Высосали из пальца обвинение и укатали неугодного человека. 296

Павел Кыштымов огласен. Но я не уверен, что причина - деятельность Дмитриева. Достаточно изготовить "дело", а дальше машина катится сама собой. А для злорадствующих здесь господ наказанием является то обстоятельство, что они могут попасть в лапы тех же следователей, прокуроров и судей. Друзья, судьбой Дмитриева распорядился не какой-то эксклюзивный набор персонажей! На его месте может оказаться каждый из вас, и разделают вас так же, только в газетах ничего не напишут! Подобных дел много! 109

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, мемориал, происшествия