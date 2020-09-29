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В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:52
2020-09-29T09:49
владимир лисин
владимир потанин
сулейман керимов
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Председатель совета директоров и основной акционер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Novolipeckijj_metallurgicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Новолипецкий металлургический комбинат</a>" (НЛМК) <a href="http://ria.ru/person_VladimirLisin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Лисин</a> занял первое место в списке богатейших россиян, следует из данных счетчика <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a> Real Time.Отмечается, что увеличению состояния Лисина, которое оценивается в 22,6 миллиарда долларов, способствует конъюнктура рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.Предыдущий лидер рейтинга, глава "Норникеля" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Potanin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Потанин</a>, находится на второй строчке с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Третье место занимает семья сенатора от Дагестана <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Kerimov/" target="_blank" data-auto="true">Сулеймана Керимова</a>, состояние которой оценивается в 21 миллиард долларов.
https://ria.ru/20200917/forbes-1577365533.html
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владимир лисин, владимир потанин, сулейман керимов, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

08:52 29.09.2020 (обновлено: 09:49 29.09.2020)
7680
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин
Председатель совета директоров ПАО Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, следует из данных счетчика Forbes Real Time.
Отмечается, что увеличению состояния Лисина, которое оценивается в 22,6 миллиарда долларов, способствует конъюнктура рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.
Предыдущий лидер рейтинга, глава "Норникеля" Владимир Потанин, находится на второй строчке с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Третье место занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой оценивается в 21 миллиард долларов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:44
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
85241072
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Владимир ЛисинВладимир ПотанинСулейман КеримовНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
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