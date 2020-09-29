https://ria.ru/20200929/spisok-1577922985.html
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:52
2020-09-29T08:52
2020-09-29T09:49
владимир лисин
владимир потанин
сулейман керимов
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Председатель совета директоров и основной акционер группы "<a href="http://ria.ru/organization_Novolipeckijj_metallurgicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Новолипецкий металлургический комбинат</a>" (НЛМК) <a href="http://ria.ru/person_VladimirLisin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Лисин</a> занял первое место в списке богатейших россиян, следует из данных счетчика <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a> Real Time.Отмечается, что увеличению состояния Лисина, которое оценивается в 22,6 миллиарда долларов, способствует конъюнктура рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.Предыдущий лидер рейтинга, глава "Норникеля" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Potanin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Потанин</a>, находится на второй строчке с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Третье место занимает семья сенатора от Дагестана <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Kerimov/" target="_blank" data-auto="true">Сулеймана Керимова</a>, состояние которой оценивается в 21 миллиард долларов.
https://ria.ru/20200917/forbes-1577365533.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир лисин, владимир потанин, сулейман керимов, новолипецкий металлургический комбинат, экономика