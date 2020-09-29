https://ria.ru/20200929/sobyanin-1577924121.html

Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей

Дети на сегодняшний день составляют значительную часть заболевших коронавирусом, нередко бессимптомно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге во... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:24

2020-09-29T09:24

2020-09-29T09:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Дети на сегодняшний день составляют значительную часть заболевших коронавирусом, нередко бессимптомно, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в <a href="https://www.sobyanin.ru/koronavirus-2-nedeli-shkolnyh-kanikul" target="_blank" rel="nofollow noopener">личном блоге</a> во вторник."На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", - отметил мэр.По его словам, необходимо использовать каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при этом каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять – то во двор или ближайший парк.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577923274.html

Юрий Ф Собянин прав на все 100!!! Это необходимые меры. И ужесточать наказание за нарушение общественных норм борьбы с ковидом (да и с любым опасным инфекционным заболеванием, в принципе). 17

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество