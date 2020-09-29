Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"
03:55 29.09.2020 (обновлено: 09:17 29.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
МЕХИКО, 29 сен — РИА Новости. Посольство России в Колумбии изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны Ивана Дуке, сообщил РИА Новости пресс-атташе Евгений Наумов.
Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента и его семью. По предварительным данным, исполнители — израильтянин и россиянин, "бывшие спецназовцы и опытные снайперы", которые недавно прибыли в республику.
Наумов отметил, что дипведомство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в "разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью".
По информации дипведомства, "снайпера из России" не задержали и не идентифицировали. Также нет и официального подтверждения его российского гражданства.
"Имеющаяся у нас информация ограничена той, что публикуют колумбийские СМИ, однако мы поддерживаем связь с компетентными органами Колумбии", — заключил пресс-атташе.
Источник издания Tiempo заявил, что правительство страны находится в состоянии повышенной готовности, в частности, проводится оценка изменений в схеме обеспечения безопасности Дуке и его семьи. По словам собеседника газеты, совместной операцией полиции и армейской разведки руководит Национальное разведывательное управление.
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