https://ria.ru/20200929/snayper-1577920277.html

Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"

Посольство России в Колумбии изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны Ивана Дуке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:55

2020-09-29T03:55

2020-09-29T09:17

россия

иван дуке

мехико

колумбия

в мире

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<strong>МЕХИКО, 29 сен — РИА Новости</strong>. Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбии</a> изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Duke/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Дуке</a>, сообщил РИА Новости пресс-атташе Евгений Наумов.Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента и его семью. По предварительным данным, исполнители — израильтянин и россиянин, "бывшие спецназовцы и опытные снайперы", которые недавно прибыли в республику.Наумов отметил, что дипведомство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в "разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью".По информации дипведомства, "снайпера из России" не задержали и не идентифицировали. Также нет и официального подтверждения его российского гражданства.Источник издания <a href="https://www.eltiempo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tiempo</a> заявил, что правительство страны находится в состоянии повышенной готовности, в частности, проводится оценка изменений в схеме обеспечения безопасности Дуке и его семьи. По словам собеседника газеты, совместной операцией полиции и армейской разведки руководит Национальное разведывательное управление.

https://ria.ru/20190922/1558976106.html

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мехико

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван дуке, мехико, колумбия, в мире