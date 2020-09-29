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Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"
Посольство России в Колумбии изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны Ивана Дуке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:55
2020-09-29T09:17
россия
иван дуке
мехико
колумбия
в мире
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<strong>МЕХИКО, 29 сен — РИА Новости</strong>. Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбии</a> изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Duke/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Дуке</a>, сообщил РИА Новости пресс-атташе Евгений Наумов.Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента и его семью. По предварительным данным, исполнители — израильтянин и россиянин, "бывшие спецназовцы и опытные снайперы", которые недавно прибыли в республику.Наумов отметил, что дипведомство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в "разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью".По информации дипведомства, "снайпера из России" не задержали и не идентифицировали. Также нет и официального подтверждения его российского гражданства.Источник издания <a href="https://www.eltiempo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tiempo</a> заявил, что правительство страны находится в состоянии повышенной готовности, в частности, проводится оценка изменений в схеме обеспечения безопасности Дуке и его семьи. По словам собеседника газеты, совместной операцией полиции и армейской разведки руководит Национальное разведывательное управление.
https://ria.ru/20190922/1558976106.html
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россия
мехико
колумбия
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россия, иван дуке, мехико, колумбия, в мире

Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"

03:55 29.09.2020 (обновлено: 09:17 29.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 29 сен — РИА Новости. Посольство России в Колумбии изучает вопрос о возможной причастности россиянина к планам покушения на президента страны Ивана Дуке, сообщил РИА Новости пресс-атташе Евгений Наумов.
Ранее в колумбийских СМИ появилась информация о возможном готовящемся нападении на президента и его семью. По предварительным данным, исполнители — израильтянин и россиянин, "бывшие спецназовцы и опытные снайперы", которые недавно прибыли в республику.
Наумов отметил, что дипведомство находится в контакте с властями Колумбии, которые проинформировали посольство о подозрении, что в "разоблаченном заговоре мог участвовать мужчина с российским гражданством или российской национальностью".
По информации дипведомства, "снайпера из России" не задержали и не идентифицировали. Также нет и официального подтверждения его российского гражданства.
"Имеющаяся у нас информация ограничена той, что публикуют колумбийские СМИ, однако мы поддерживаем связь с компетентными органами Колумбии", — заключил пресс-атташе.
Источник издания Tiempo заявил, что правительство страны находится в состоянии повышенной готовности, в частности, проводится оценка изменений в схеме обеспечения безопасности Дуке и его семьи. По словам собеседника газеты, совместной операцией полиции и армейской разведки руководит Национальное разведывательное управление.
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РоссияИван ДукеМехикоКолумбияВ мире
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