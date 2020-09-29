https://ria.ru/20200929/slony-1577918989.html

Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве

Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:37

2020-09-29T00:37

2020-09-29T09:34

слоны

африка

ботсвана

зимбабве

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a>.Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты.В конце августа сообщалось, что власти <a href="http://ria.ru/location_Zimbabwe/" target="_blank" data-auto="true">Зимбабве</a> начали расследование причины смерти 11 слонов, их туши были найдены в одном из парков страны - Пандамасуэ. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва.Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, по последним данным, число умерших слонов достигло 34. Мангваниа отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени."Все полученные на настоящий момент результаты (исследований - ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", - приводит его слова агентство.Мангваниа отметил, что заболевание вряд ли будет иметь значительные последствия для популяции слонов в Зимбабве. При это он подчеркнул, что следует приложить серьезные усилия, чтобы как можно больше узнать о заболевании и принять меры для разрешения ситуации.Властям <a href="http://ria.ru/location_Botswana/" target="_blank" data-auto="true">Ботсваны</a>, вероятно, потребуется провести дополнительные тесты с целью установить, не явился ли причиной смертей животных геморрагический сепсис, отметил Мангваниа. Ранее в соседней с Зимбабве Ботсване власти начали расследование таинственной гибели почти 300 слонов. Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20200926/yuar-1577781326.html

https://ria.ru/20200513/1571341068.html

африка

ботсвана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

слоны, африка, ботсвана, зимбабве, в мире