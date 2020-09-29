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Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T00:37
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слоны
африка
ботсвана
зимбабве
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство <a href="https://apnews.com/" target="_blank">Ассошиэйтед Пресс</a>.Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты.В конце августа сообщалось, что власти <a href="http://ria.ru/location_Zimbabwe/" target="_blank" data-auto="true">Зимбабве</a> начали расследование причины смерти 11 слонов, их туши были найдены в одном из парков страны - Пандамасуэ. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва.Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, по последним данным, число умерших слонов достигло 34. Мангваниа отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени."Все полученные на настоящий момент результаты (исследований - ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", - приводит его слова агентство.Мангваниа отметил, что заболевание вряд ли будет иметь значительные последствия для популяции слонов в Зимбабве. При это он подчеркнул, что следует приложить серьезные усилия, чтобы как можно больше узнать о заболевании и принять меры для разрешения ситуации.Властям <a href="http://ria.ru/location_Botswana/" target="_blank" data-auto="true">Ботсваны</a>, вероятно, потребуется провести дополнительные тесты с целью установить, не явился ли причиной смертей животных геморрагический сепсис, отметил Мангваниа. Ранее в соседней с Зимбабве Ботсване власти начали расследование таинственной гибели почти 300 слонов. Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20200926/yuar-1577781326.html
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африка
ботсвана
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слоны, африка, ботсвана, зимбабве, в мире

Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве

00:37 29.09.2020 (обновлено: 09:34 29.09.2020)
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© AP PhotoМертвый слон в национальном парке Хуэндж в Зимбабве
Мертвый слон в национальном парке Хуэндж в Зимбабве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты.
В конце августа сообщалось, что власти Зимбабве начали расследование причины смерти 11 слонов, их туши были найдены в одном из парков страны - Пандамасуэ. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва.
Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, по последним данным, число умерших слонов достигло 34. Мангваниа отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени.
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"Все полученные на настоящий момент результаты (исследований - ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", - приводит его слова агентство.
Мангваниа отметил, что заболевание вряд ли будет иметь значительные последствия для популяции слонов в Зимбабве. При это он подчеркнул, что следует приложить серьезные усилия, чтобы как можно больше узнать о заболевании и принять меры для разрешения ситуации.
Властям Ботсваны, вероятно, потребуется провести дополнительные тесты с целью установить, не явился ли причиной смертей животных геморрагический сепсис, отметил Мангваниа.
Ранее в соседней с Зимбабве Ботсване власти начали расследование таинственной гибели почти 300 слонов. Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
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