https://ria.ru/20200929/sledstvie-1577954090.html

Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера

Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила Ирина... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:28

2020-09-29T16:28

2020-09-29T16:28

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

ирина скурту

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила <a href="http://ria.ru/person_irina-skurtu-/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Скурту</a>, адвокат обвиняемой по этому делу супруги Юшко <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>.Следствие настаивает на продлении ареста Кохал на один месяц. Защита Кохал возражает против этого. Адвокат семьи Юшко Антон Кобит поддержал ходатайство следствия. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.Ранее сообщилось, что по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20200925/kartrayt-1577795046.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, ирина скурту , следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия