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https://ria.ru/20200929/sledstvie-1577954090.html
Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера
Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила Ирина... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:28
2020-09-29T16:28
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
ирина скурту
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила <a href="http://ria.ru/person_irina-skurtu-/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Скурту</a>, адвокат обвиняемой по этому делу супруги Юшко <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>.Следствие настаивает на продлении ареста Кохал на один месяц. Защита Кохал возражает против этого. Адвокат семьи Юшко Антон Кобит поддержал ходатайство следствия. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.Ранее сообщилось, что по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20200925/kartrayt-1577795046.html
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РИА Новости
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марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, ирина скурту , следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера

16:28 29.09.2020
 
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : @kkkartrait/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила Ирина Скурту, адвокат обвиняемой по этому делу супруги Юшко Марины Кохал.
"Причина смерти до сих пор не установлена. Не опровергнута та версия, выдвинутая Кохал. (Комплексная психолго-психиатрическая) экспертиза Кохал даже не назначена, следователи ни разу не посетили Кохал. Как идет расследование, что делается, ничего неизвестно", - сообщила Скурту во время заседания по продлению меры пресечения обвиняемой.
Следствие настаивает на продлении ареста Кохал на один месяц. Защита Кохал возражает против этого. Адвокат семьи Юшко Антон Кобит поддержал ходатайство следствия. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
 
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтИрина СкуртуСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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