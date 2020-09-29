Адвокат жены Картрайта рассказала о следствии по делу о смерти рэпера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Причина смерти найденного расчлененным в своей квартире в центре Петербурга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) до сих пор не установлена, сообщила Ирина Скурту, адвокат обвиняемой по этому делу супруги Юшко Марины Кохал.
"Причина смерти до сих пор не установлена. Не опровергнута та версия, выдвинутая Кохал. (Комплексная психолго-психиатрическая) экспертиза Кохал даже не назначена, следователи ни разу не посетили Кохал. Как идет расследование, что делается, ничего неизвестно", - сообщила Скурту во время заседания по продлению меры пресечения обвиняемой.
Следствие настаивает на продлении ареста Кохал на один месяц. Защита Кохал возражает против этого. Адвокат семьи Юшко Антон Кобит поддержал ходатайство следствия. Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.