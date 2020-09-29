https://ria.ru/20200929/skhimonakh-1577953477.html

Власти Урала "внимательно следят" за ситуацией с экс-схимонахом Сергием

Среднеуральский женский монастырь, где живет лишенный сана и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), принадлежит РПЦ, заявил журналистам... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:23

2020-09-29T16:23

2020-09-29T16:23

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

сергей бидонько

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

свердловская область

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Среднеуральский женский монастырь, где живет лишенный сана и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), принадлежит РПЦ, заявил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько."Мне очень печально, что такая ситуация у нас вообще сложилась и что ситуация дошла до такого крайнего состояния, когда решается вопрос церковным судом о том, чтобы Сергия отлучить от церкви. Безусловно, такие моменты репутационно не идут никому на пользу. На мой взгляд, здесь все очевидно. Все, что на сегодняшний день есть в монастыре, начиная от земли и заканчивая постройками, принадлежит епархии и Русской православной церкви. Что касается дальнейших действий, раз не удается решить путем переговоров, надо исходить из того, что и земля выделена епархии, и коммуникации, и оплата коммунальных услуг производится епархией", - отметил вице-губернатор.Он подчеркнул, что власти внимательно следят за ситуацией с Сергием. "Она (эта ситуация – ред.) нас очень беспокоит, и мы по мере своих возможностей стараемся эту ситуацию сгладить, смягчить, но пока каких-то видимых результатов нет", - подчеркнул Бидонько.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.В епархии ранее отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Позже церковный суд отлучил Сергия от церкви. Екатеринбургская епархия заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577025752.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, сергей бидонько, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, свердловская область