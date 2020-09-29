Госдума поддержала проект о запрете на провоз по России более 600 сигарет
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами.
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
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Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней. Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в РФ уже введён аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.
"Сопутствующим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие нормы по ответственности физических лиц за нарушение ограничений, вводимых 15-ФЗ, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях", - отмечают авторы проекта в пояснительной записке.
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