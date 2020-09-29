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https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html
Российских водителей предупредили о новых штрафах
В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:14
2020-09-29T11:46
штрафы
авто
гибдд мвд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале </a>правовой информации.В соответствии с изменениями "перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.Кроме того, нарушениями будут считаться "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", а также "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя".Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.
https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html
В чём власть российская действительно преуспевает так это в генерации способов отъёма денег у людей. Сгенерировать новые рабочие места - высокотехнологичные (а значит высокооплачиваемые) рабочие места, таких Путин 25 миллионов обещал - ну нееее, это не по ним задача. Как и в принципе обспечить рост доходов и уровня жизни людей. Только отнимать, но не давать.
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Что не новость, то повышение существующих штафов, введение новых. Все как с налогами. Видим так власть решает свою приоритетную задачу по повышению уровня жизни, о которой вещает президент.
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РИА Новости
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штрафы, авто, гибдд мвд рф, общество

Российских водителей предупредили о новых штрафах

11:14 29.09.2020 (обновлено: 11:46 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации.
В соответствии с изменениями "перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.
Кроме того, нарушениями будут считаться "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", а также "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя".
Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.
Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 23:20
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
 
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ШтрафыАвтоГИБДД МВД РФОбщество
 
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