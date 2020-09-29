https://ria.ru/20200929/shtrafy-1577931805.html

Российских водителей предупредили о новых штрафах

В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:14

2020-09-29T11:14

2020-09-29T11:46

штрафы

авто

гибдд мвд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на <a href="https://regulation.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале </a>правовой информации.В соответствии с изменениями "перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.Кроме того, нарушениями будут считаться "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", а также "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя".Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.

https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html

Вацлав Петров В чём власть российская действительно преуспевает так это в генерации способов отъёма денег у людей. Сгенерировать новые рабочие места - высокотехнологичные (а значит высокооплачиваемые) рабочие места, таких Путин 25 миллионов обещал - ну нееее, это не по ним задача. Как и в принципе обспечить рост доходов и уровня жизни людей. Только отнимать, но не давать. 171

Ahmat Shah massoud Что не новость, то повышение существующих штафов, введение новых. Все как с налогами. Видим так власть решает свою приоритетную задачу по повышению уровня жизни, о которой вещает президент. 153

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, авто, гибдд мвд рф, общество