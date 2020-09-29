https://ria.ru/20200929/serdtse-1577921079.html

Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца

Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T06:43

2020-09-29T06:43

2020-09-29T06:43

россия

нии хирургии имени вишневского

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает снять многие проблемы, заявил заведующий отделением кардиохирургии <a href="https://ria.ru/organization_NII_khirurgii_imeni_Vishnevskogo" target="_blank">НМИЦ хирургии имени Вишневского</a> Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.Он уточнил, что у доброго человека "сердце болит за других", но это же является и механизмом поддержания его душевного здоровья, потому что он великодушнее и спокойнее, меньше подвержен стрессам."В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела", - пояснил Попов.По его словам, сердце человека может работать столько, сколько потребуется, если в силу различных причин не нарушаются механизмы саморегуляции. Само по себе сердце имеет механизм самообновления – клетки органа постоянно обновляются, чтобы функция сохранялась, однако механизмы старения этому препятствуют, добавил эксперт.

https://ria.ru/20200922/simptomy-1577625179.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нии хирургии имени вишневского, здоровье - общество