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Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца
Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:43
2020-09-29T06:43
россия
нии хирургии имени вишневского
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает снять многие проблемы, заявил заведующий отделением кардиохирургии <a href="https://ria.ru/organization_NII_khirurgii_imeni_Vishnevskogo" target="_blank">НМИЦ хирургии имени Вишневского</a> Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.Он уточнил, что у доброго человека "сердце болит за других", но это же является и механизмом поддержания его душевного здоровья, потому что он великодушнее и спокойнее, меньше подвержен стрессам."В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела", - пояснил Попов.По его словам, сердце человека может работать столько, сколько потребуется, если в силу различных причин не нарушаются механизмы саморегуляции. Само по себе сердце имеет механизм самообновления – клетки органа постоянно обновляются, чтобы функция сохранялась, однако механизмы старения этому препятствуют, добавил эксперт.
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россия, нии хирургии имени вишневского, здоровье - общество

Врач рассказал, как уменьшить риск развития болезней сердца

06:43 29.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДанные кардиограммы
Данные кардиограммы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний – стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает снять многие проблемы, заявил заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.
"Положительные эмоции безусловно являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс – одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях", - рассказал РИА Новости Попов.
Он уточнил, что у доброго человека "сердце болит за других", но это же является и механизмом поддержания его душевного здоровья, потому что он великодушнее и спокойнее, меньше подвержен стрессам.
"В то же время строгой зависимости - добрый человек не болеет, а недобрый болеет - нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный - не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела", - пояснил Попов.
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 20:22
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По его словам, сердце человека может работать столько, сколько потребуется, если в силу различных причин не нарушаются механизмы саморегуляции. Само по себе сердце имеет механизм самообновления – клетки органа постоянно обновляются, чтобы функция сохранялась, однако механизмы старения этому препятствуют, добавил эксперт.
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РоссияНИИ хирургии имени ВишневскогоЗдоровье - Общество
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