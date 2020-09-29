https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577963073.html

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:20

2020-09-29T18:20

2020-09-29T19:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

юрий назаренко

мид латвии

александр лукашенко

москва

лондон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577719082_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_9da6f8bfb0eff1476cca665a0fb8b7e2.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> ввели санкции против руководства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.В список попали президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, его сын — советник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Nazarenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Назаренко</a>, замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и начальника Минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба.Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов.Как отмечают британские дипломаты, рестрикции введены в отношении тех, кто причастен "к серьезному нарушения прав человека в Белоруссии".Соединенное Королевство наложило ограничения в рамках "британского режима санкций за нарушения прав человека" (Global Human Rights sanctions regime), вступившего в силу в июле 2020 года.Отмечается, что "независимый режим санкций" позволяет <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондону</a> запрещать тем, кто "серьезно нарушает права человека", совершать поездки в Британию, проводить денежные средства через ее банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства.Также утверждается, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов".Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии массовые протестные акции начались после выборов президента, которые прошли 9 августа. В голосовании победил Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция с итогами не согласилась.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции перестали разгонять.Лукашенко обвинил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в организации протестов в Белоруссии. Он добавил, что европейские страны "подыгрывают" <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и делают так, "как сказано". По словам белорусского президента, Запад хочет настроить <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, которая спровоцировала новую акцию протестов. Ее разогнали с использованием силовых методов и водометов.Санкции против властей БелоруссииРанее главы МИД ЕС по итогам заседания в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> подтвердили позицию союза о непризнании итогов выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, которые причастны, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста.При этом белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, блокирующего принятие решения и настаивающего на параллельном введении аналогичных мер по <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> за проведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Sredizemnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Средиземного моря</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Latvii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Латвии</a> опубликовал список из 101 белорусского должностного лица, которых считает причастными к насилию и репрессиям в адрес жителей, не согласных с результатами выборов. Список сформирован в ходе консультаций между тремя странами <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a>. Попавшим в него лицам запретят въезд в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонию</a>.Белоруссия со вторника ввела в действие в отношении стран Балтии симметричные ограничительные меры.

https://ria.ru/20200929/maas-1577957469.html

https://ria.ru/20200928/vybory-1577914563.html

https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577859599.html

7

москва

лондон

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, юрий назаренко, мид латвии, александр лукашенко, москва, лондон, сша, в мире