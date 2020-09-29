https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577957831.html

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и нескольких высокопоставленных членов правительства... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:08

2020-09-29T17:08

2020-09-29T18:22

канада

протесты в белоруссии

александр лукашенко

великобритания

белоруссия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 29 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> ввели санкции против президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, его сына Виктора и нескольких высокопоставленных членов правительства страны, сообщил британский МИД.Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов восьми человек: самого Лукашенко, его сына, советника по нацбезопасности Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, министра внутренних дел Юрия Караева, замминистров внутренних дел Александра Барсукова и Юрия Назаренко, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова и начальника минского подразделения Специальной полиции Дмитрия Балабы.Британские дипломаты отметили, что рестрикции коснутся тех, кто причастен "к серьезному нарушения прав человека в Белоруссии"."Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии", — говорится в сообщении посольства Великобритании в России.Лондон наложил ограничения в рамках "британского режима санкций за нарушения прав человека" (Global Human Rights Sanctions Regime), который вступил в силу в июле этого года."Независимый режим санкций позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства", — уточнили в дипмиссии.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало новую акцию протестов, которую разогнали с использованием силовых методов и водометов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/sanktsii-belorussiya-1577954350.html

https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576941847.html

Виктор Терещенков Очень приятная новость. Клоун конечно будет говорить, что ему все не почем, но мы то с вами знаем. 89

Василий Кнутт Превосходно. Хоть в чем-то соблюли нормы приличия. 22

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, александр лукашенко, великобритания, белоруссия, в мире