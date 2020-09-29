https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Белоруссия в ответ на расширение санкционных списков странами Балтии со вторника вводит в действие в их отношении симметричные ограничительные меры, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:21
2020-09-29T16:21
2020-09-29T21:04
мид латвии
александр лукашенко
евросоюз
протесты в белоруссии
мид белоруссии
эстония
латвия
белоруссия
литва
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Белоруссия в ответ на расширение санкционных списков странами Балтии со вторника вводит в действие в их отношении симметричные ограничительные меры, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которых считает причастными к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике. Как сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства латвийской республики, список был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии. Попавшим в него лицам будет запрещен въезд в <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвию</a>, <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литву</a> и <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонию</a>."Кстати, вот внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Это государственный интерес и конкретные интересы людей, интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее. Такая открытая и ясная позиция понятна и для наших партнеров… На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", - говорится в комментарии Глаза, который распространила пресс-служба ведомства.Список чиновников Литвы, Латвии и Эстонии, против которых Минск ввел санкции, включает свыше 100 человек из каждой страны, заявил Анатолий Глаз.Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о визовых и финансовых ограничениях для чиновников из Литвы, Латвии и Эстонии. Глаз не стал называть имена и должности чиновников, которым запрещен въезд в Белоруссию, отметив, что это чиновники разного уровня.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html
https://ria.ru/20200817/1575903518.html
Игорь Алексеевич
Рытье окопов продолжается. Партизанский отряд имени Саши Лукашенко в действии
220
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Картошкой что ли покидались в сторону границы?
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эстония
латвия
белоруссия
литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мид латвии, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, эстония, латвия, белоруссия, литва, в мире
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия в ответ на расширение санкционных списков странами Балтии со вторника вводит в действие в их отношении симметричные ограничительные меры, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Ранее МИД Латвии обнародовал список из 101 должностного лица Белоруссии, которых считает причастными к насилию и репрессиям в адрес жителей страны, не согласных с результатами президентских выборов в республике. Как сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства латвийской республики, список был сформирован в ходе консультаций между тремя странами Балтии. Попавшим в него лицам будет запрещен въезд в Латвию
, Литву
и Эстонию
.
"Кстати, вот внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Это государственный интерес и конкретные интересы людей, интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее. Такая открытая и ясная позиция понятна и для наших партнеров… На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран", - говорится в комментарии Глаза, который распространила пресс-служба ведомства.
Список чиновников Литвы, Латвии и Эстонии, против которых Минск ввел санкции, включает свыше 100 человек из каждой страны, заявил Анатолий Глаз.
"С сегодняшнего дня списки расширены… В списки по каждой стране входят более 100 человек", - сказал пресс-секретарь. По его словам, это ответные меры на аналогичные действия стран Балтии.
Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о визовых и финансовых ограничениях для чиновников из Литвы, Латвии и Эстонии. Глаз не стал называть имена и должности чиновников, которым запрещен въезд в Белоруссию, отметив, что это чиновники разного уровня.
Ранее главы МИД ЕС
по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геологоразведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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