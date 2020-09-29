https://ria.ru/20200929/samolety-1577967799.html

Пашинян высказался об участии турецких самолетов в конфликте в Карабахе

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что участие турецких самолётов в конфликте в Карабахе - это состоявшийся факт. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:42

2020-09-29T19:42

2020-09-29T19:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

f-16

су-25

ильхам алиев

франция

азербайджан

армения

безопасность

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что участие турецких самолётов в конфликте в Карабахе - это состоявшийся факт."Это уже состоявшийся факт, это еще одно доказательство того, о чем я говорил", - сказал он в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> армянский ВВС."Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, по нашей информации, ищет повод привести свои войска в Нахичевань, это анклав азербайджанский, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном … хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии", - указал он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967720.html

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франция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, f-16, су-25, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, безопасность, в мире