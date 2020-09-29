Пашинян высказался об участии турецких самолетов в конфликте в Карабахе
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что участие турецких самолётов в конфликте в Карабахе - это состоявшийся факт.
"Это уже состоявшийся факт, это еще одно доказательство того, о чем я говорил", - сказал он в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянский ВВС.
"Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, по нашей информации, ищет повод привести свои войска в Нахичевань, это анклав азербайджанский, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном … хотя у нас есть информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии", - указал он.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.