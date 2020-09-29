https://ria.ru/20200929/samolet-1577960884.html

Азербайджан опроверг информацию Армении о сбитом Су-25

Минобороны Азербайджана опровергло информацию Еревана о том, что самолет СУ-25 ВВС Армении был сбит турецким истребителем F-16, заявил глава пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:48

2020-09-29T17:48

2020-09-29T21:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вагиф даргяхлы

минобороны азербайджана

f-16

су-25

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Азербайджана</a> опровергло информацию Еревана о том, что самолет СУ-25 ВВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> был сбит турецким истребителем F-16, заявил глава пресс-службы ведомства полковник <a href="https://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly" target="_blank">Вагиф Даргяхлы</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577931666.html

4

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, f-16, су-25, турция, азербайджан, армения, в мире