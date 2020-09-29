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В Нижневартовске самолет столкнулся с птицами при посадке
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска, обратный рейс в Москву задержан на сутки, сообщает во вторник... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:07
2020-09-29T12:22
туризм
новости - туризм
аэрофлот
домодедово (аэропорт)
s7 airlines
москва
нижневартовск
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовска</a>, обратный рейс в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> задержан на сутки, сообщает во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры."Двадцать девятого сентября произошла задержка вылета рейса №1647 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Нижневартовск - Москва". Вылет рейса по расписанию был запланирован на 29 сентября в 5.25 (3.25 мск). Планируемое время вылета завтра 30 сентября в 5.25 (3.25 мск). Причина задержки рейса - столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска", - говорится в сообщении.По данным ведомства, воздушное судно будет заменено. На рейс зарегистрированы 62 пассажира, из них 43 уже вылетели авиакомпанией <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> в "<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>", остальных разместили в гостинице.Сургутским транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.
https://ria.ru/20200926/reys-1577817176.html
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туризм, новости - туризм, аэрофлот, домодедово (аэропорт), s7 airlines, москва, нижневартовск, происшествия

В Нижневартовске самолет столкнулся с птицами при посадке

11:07 29.09.2020 (обновлено: 12:22 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аврора" Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток
Самолет авиакомпании Аврора Airbus A319 во время посадки в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска, обратный рейс в Москву задержан на сутки, сообщает во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Двадцать девятого сентября произошла задержка вылета рейса №1647 авиакомпании "Аэрофлот" сообщением "Нижневартовск - Москва". Вылет рейса по расписанию был запланирован на 29 сентября в 5.25 (3.25 мск). Планируемое время вылета завтра 30 сентября в 5.25 (3.25 мск). Причина задержки рейса - столкновение со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска", - говорится в сообщении.
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