https://ria.ru/20200929/samolet-1577928760.html

Эксперты оценили риски заражения туристов COVID-19 в самолете

Риски того, что авиапутешественники заразятся COVID-19 на пассажирском самолете, "крайне незначительны" при условии применения мер по охране здоровья, сообщает... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:41

2020-09-29T12:41

2020-09-29T12:41

туризм

коронавирус covid-19

туризм

патрик ки

европейское агентство авиационной безопасности (easa)

самолеты

пассажиры

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Риски того, что авиапутешественники заразятся COVID-19 на пассажирском самолете, "крайне незначительны" при условии применения мер по охране здоровья, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52857.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР со ссылкой на главного европейского регулятора авиационной безопасности.По данным агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA), только у семи из трех миллионов пассажиров в последние недели были симптомы вируса во время пребывания на борту.Риски распространения COVID-19 "строго контролируются" авиакомпаниями и аэропортами, заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.Мнение о том, что возможность заражения вирусом на борту самолета минимальна, разделяют и немецкие ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете.Они описали один из полетов, во время которого произошла передача вируса. На борту находилось 102 человека, 24 из которых были членами одной тургруппы. Как выяснилось, за неделю до полета они контактировали с сотрудником отеля, у которого позже был диагностирован COVID-19. Ни у кого из них на момент путешествия не было признаков коронавируса. Они не надевали маски в самолете, находясь там 4 часа 40 минут.По прилету у пассажиров взяли мазки из горла на коронавирус. Через четыре-пять недель ученые связались с остальными 78 пассажирами. Тем, у кого были признаки заболевания, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов группы, исследователи предложили сдать тест на антитела к коронавирусу.У четверых из 78 путешественников были симптомы инфекции, у двоих появились позже, у одного болезнь не проявилась (прошла бессимптомно).Среди 13 пассажиров, сидевших поблизости и сдавших кровь на антитела к коронавирусу, были инфицированы лишь двое. Оба сидели в задней части самолета, поблизости от зараженных членов группы.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

https://ria.ru/20200928/ingushetiya-1577648885.html

https://ria.ru/20200925/shuya-1577324278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, патрик ки, европейское агентство авиационной безопасности (easa), самолеты, пассажиры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, франкфурт-на-майне