https://ria.ru/20200929/samolet-1577899844.html

Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:37

2020-09-29T10:37

2020-09-29T10:37

туризм

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что большинство совершило первый перелет в раннем детстве: 37 процентов ответили, что были младше семи лет.Чуть менее трети (32 процента) — впервые путешествовали на самолете, когда им было от 18 до 30 лет, а 27 процентов — в школьном возрасте (до 18 лет). В старшем возрасте впервые попали на борт четыре процента пользователей, из них одному проценту было более 40 лет.Большинство респондентов (49 процентов) впервые путешествовали на авиалайнере по России, причем половина из них – 28 процентов — в Москву. В Сочи направлялись 11 процентов туристов, в Санкт-Петербург – 10 процентов.Первый полет за границу у каждого десятого опрошенного был в Турцию, каждого пятнадцатого – в Египет. Оказалось, что три четверти пользователей любят летать – такой ответ дали 73 процента опрошенных. Остальные — испытывают стресс.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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