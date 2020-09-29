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Туризм
https://ria.ru/20200929/samolet-1577899844.html
Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:37
2020-09-29T10:37
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что большинство совершило первый перелет в раннем детстве: 37 процентов ответили, что были младше семи лет.Чуть менее трети (32 процента) — впервые путешествовали на самолете, когда им было от 18 до 30 лет, а 27 процентов — в школьном возрасте (до 18 лет). В старшем возрасте впервые попали на борт четыре процента пользователей, из них одному проценту было более 40 лет.Большинство респондентов (49 процентов) впервые путешествовали на авиалайнере по России, причем половина из них – 28 процентов — в Москву. В Сочи направлялись 11 процентов туристов, в Санкт-Петербург – 10 процентов.Первый полет за границу у каждого десятого опрошенного был в Турцию, каждого пятнадцатого – в Египет. Оказалось, что три четверти пользователей любят летать – такой ответ дали 73 процента опрошенных. Остальные — испытывают стресс.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
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туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, москва, турция, италия, египет, таиланд

Туристы рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете

10:37 29.09.2020
 
© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / iakovenko123
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда и когда они впервые полетели на самолете, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что большинство совершило первый перелет в раннем детстве: 37 процентов ответили, что были младше семи лет.
Чуть менее трети (32 процента) — впервые путешествовали на самолете, когда им было от 18 до 30 лет, а 27 процентов — в школьном возрасте (до 18 лет). В старшем возрасте впервые попали на борт четыре процента пользователей, из них одному проценту было более 40 лет.
Большинство респондентов (49 процентов) впервые путешествовали на авиалайнере по России, причем половина из них – 28 процентов — в Москву. В Сочи направлялись 11 процентов туристов, в Санкт-Петербург – 10 процентов.
Первый полет за границу у каждого десятого опрошенного был в Турцию, каждого пятнадцатого – в Египет.
Оказалось, что три четверти пользователей любят летать – такой ответ дали 73 процента опрошенных. Остальные — испытывают стресс.
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