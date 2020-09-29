https://ria.ru/20200929/samarskiy-1577907398.html
Российские ученые придумали сверхтонкую камеру для смартфонов
Ученые Самарского университета им. Королева в составе научного коллектива придумали, как создать супертонкую камеру с почти нулевой толщиной. Объектив на основе РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T07:30
2020-09-29T07:30
2020-09-29T07:56
риа наука
самарский университет
университетская наука
навигатор абитуриента
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Ученые Самарского университета им. Королева в составе научного коллектива придумали, как создать супертонкую камеру с почти нулевой толщиной. Объектив на основе отражающей кольцевой гармонической линзы может использоваться в компактных мобильных гаджетах, например, в смартфонах, видеорегистраторах и охранных камерах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале <a href="https://www.mdpi.com/1424-8220/20/14/3914/htm" target="_blank">Sensors</a>. Ключевой результат исследования сотрудников Университета им. Королева – принципиальная возможность сделать планарную (с почти нулевой толщиной) изображающую систему, сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.По словам ученых, в основе изобретения лежит система Кассегрена (XVII век), которая до сих пор используется в телескопостроении. Также его созданию помогла недавно появившаяся технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.Авторы исследования продемонстрировали, что для получения изображений можно сконструировать компактный объектив, общая длина которого может быть на один-два порядка меньше его фокусного расстояния. Для этого методом прямой лазерной записи была изготовлена отражающая кольцевая гармоническая линза. Рабочие характеристики объектива были изучены путем визуализации источника света и тестового изображения. Для линзы диаметром 25 мм с фокусным расстоянием 100 мм экспериментально было получено значение PSF (функции рассеяния точки) примерно в 16 микрон."Уникальность нашей камеры в минимизации ее размеров, и к камере уже проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Кроме того, концепция компактного объектива была предложена для проекта "Starshot", направленного на запуск аппарата к звезде Альфа Центавра, и сегодня мы официально участвуем в этом проекте", - рассказал Роман Скиданов.В дальнейшем ученые планируют совершенствовать технологию и преодолевать недостатки схемы: малую светосилу и высокое светорассеяние.
https://ria.ru/20200217/1564606688.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Ученые Самарского университета им. Королева в составе научного коллектива придумали, как создать супертонкую камеру с почти нулевой толщиной. Объектив на основе отражающей кольцевой гармонической линзы может использоваться в компактных мобильных гаджетах, например, в смартфонах, видеорегистраторах и охранных камерах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sensors
.
Ключевой результат исследования сотрудников Университета им. Королева – принципиальная возможность сделать планарную (с почти нулевой толщиной) изображающую систему, сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
"У нас давно практически вся электроника планарная, но размеры оптики в тех же смартфонах мешают сделать их еще тоньше. А наш объектив превращается в пленку на поверхности такой же пленочной электроники. Оптика, наконец-то, сможет сравняться по компактности с электроникой, а супертонкие камеры могут использоваться в компактных мобильных гаджетах: смартфонах, видеорегистраторах, охранных камерах", - рассказал он РИА Новости.
По словам ученых, в основе изобретения лежит система Кассегрена (XVII век), которая до сих пор используется в телескопостроении. Также его созданию помогла недавно появившаяся технологическая возможность изготавливать гармонические линзы с высокой точностью.
Авторы исследования продемонстрировали, что для получения изображений можно сконструировать компактный объектив, общая длина которого может быть на один-два порядка меньше его фокусного расстояния. Для этого методом прямой лазерной записи была изготовлена отражающая кольцевая гармоническая линза. Рабочие характеристики объектива были изучены путем визуализации источника света и тестового изображения. Для линзы диаметром 25 мм с фокусным расстоянием 100 мм экспериментально было получено значение PSF (функции рассеяния точки) примерно в 16 микрон.
"Уникальность нашей камеры в минимизации ее размеров, и к камере уже проявляют интерес зарубежные производители смартфонов. Кроме того, концепция компактного объектива была предложена для проекта "Starshot", направленного на запуск аппарата к звезде Альфа Центавра, и сегодня мы официально участвуем в этом проекте", - рассказал Роман Скиданов.
В дальнейшем ученые планируют совершенствовать технологию и преодолевать недостатки схемы: малую светосилу и высокое светорассеяние.