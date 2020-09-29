https://ria.ru/20200929/rossiya-1577958295.html

Госсекретарь США намерен противостоять России вместе с премьером Греции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния России. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:16

2020-09-29T17:16

2020-09-29T17:16

майк помпео

кириакос мицотакис

газпром

дмитрий песков

ливия

европа

сша

в мире

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<strong>АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что договорился с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> <a href="http://ria.ru/person_Kiriakos_Micotakis/" target="_blank">Кириакосом Мицотакисом</a> изучить возможности противостояния России.Помпео сообщил об этом во время визита с Мицотакисом на военные объекты базы Суда на <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крите</a>."Я нахожусь сегодня на Крите, чтобы продвигать одну из самых сильных военных связей Америки во всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. Мы считаем Грецию настоящей опорой стабильности и процветания в Восточном Средиземноморье, и мы очень гордимся тем, что поддерживаем греческое правительство", - сказал Помпео, заявление которого транслировало греческое общественное телевидение ERT.По его словам, сотрудничество в области безопасности развивается чрезвычайно глубоко и быстро, и обе стороны работают над продвижением вопросов, которые начались в прошлом году с подписания Соглашения о сотрудничестве в области обороны. "Оно обретает форму здесь, на Крите, в Ларисе, Стефановикио и Александруполисе", - сказал Помпео, упомянув места размещения новых американских военных баз. Он сообщил, что новейшая военно-морская база США корабль USS Hershel Woody Williams будет постоянно пришвартован в Суде."Наше сотрудничество в сфере безопасности сегодня особенно важно, поскольку Россия продолжает играть дестабилизирующую роль в регионе, особенно в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, в то время как Соединенные Штаты призывают к выводу всех вооруженных сил и примирению в стране", - сказал Помпео."Мы также договорились с премьер-министром изучить возможности дальнейшего сотрудничества, имея в виду противостояние вызовам, поставленным Россией в результате пагубного воздействия, такого как распространение дезинформации о пандемии и попытка интегрировать в ее планы православную церковь", - заявил госсекретарь.Помпео сообщил, что накануне в ходе встреч он подтвердил поддержку США усилий Греции по диверсификации энергетических маршрутов и поставок энергии по всему региону. "Решение о поставках энергоносителей должны принимать свободные рынки, а не российский "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>", - заявил Помпео.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Песков также называл "навязчивой фобией" распространяемые в США утверждения о кампании РФ по "дезинформации" о коронавирусе.Госсекретарь США также рассказал, что поднял вопрос об усилиях Коммунистической партии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> "по использованию экономической мощи здесь и в более широком регионе для получения стратегического влияния в странах Европы". "Мы очень гордимся тем фактом, что премьер-министр Мицотакис и его команда развивают и продвигают цифровой фронт Греции, включая действия для 5G. Мы также с удовлетворение видим, что Греция участвует в программе "Чистая сеть", - сказал Помпео.Он также заявил, что "Греция – это яркий свет в регионе, а также отличный партнер и друг Соединенных Штатов".

https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html

https://ria.ru/20200920/avangard-1577497475.html

piligrimwl Не спит, не ест, не какает - про Россию думает Помпео. Во достали, так достали. Так и надо 10

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ливия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, кириакос мицотакис, газпром, дмитрий песков, ливия, европа, сша, в мире