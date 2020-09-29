Госсекретарь США намерен противостоять России вместе с премьером Греции
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
АФИНЫ, 29 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния России.
Помпео сообщил об этом во время визита с Мицотакисом на военные объекты базы Суда на Крите.
"Я нахожусь сегодня на Крите, чтобы продвигать одну из самых сильных военных связей Америки во всей Европе. Мы считаем Грецию настоящей опорой стабильности и процветания в Восточном Средиземноморье, и мы очень гордимся тем, что поддерживаем греческое правительство", - сказал Помпео, заявление которого транслировало греческое общественное телевидение ERT.
По его словам, сотрудничество в области безопасности развивается чрезвычайно глубоко и быстро, и обе стороны работают над продвижением вопросов, которые начались в прошлом году с подписания Соглашения о сотрудничестве в области обороны. "Оно обретает форму здесь, на Крите, в Ларисе, Стефановикио и Александруполисе", - сказал Помпео, упомянув места размещения новых американских военных баз. Он сообщил, что новейшая военно-морская база США корабль USS Hershel Woody Williams будет постоянно пришвартован в Суде.
"Наше сотрудничество в сфере безопасности сегодня особенно важно, поскольку Россия продолжает играть дестабилизирующую роль в регионе, особенно в Ливии, в то время как Соединенные Штаты призывают к выводу всех вооруженных сил и примирению в стране", - сказал Помпео.
"Мы также договорились с премьер-министром изучить возможности дальнейшего сотрудничества, имея в виду противостояние вызовам, поставленным Россией в результате пагубного воздействия, такого как распространение дезинформации о пандемии и попытка интегрировать в ее планы православную церковь", - заявил госсекретарь.
Помпео сообщил, что накануне в ходе встреч он подтвердил поддержку США усилий Греции по диверсификации энергетических маршрутов и поставок энергии по всему региону. "Решение о поставках энергоносителей должны принимать свободные рынки, а не российский "Газпром", - заявил Помпео.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Песков также называл "навязчивой фобией" распространяемые в США утверждения о кампании РФ по "дезинформации" о коронавирусе.
Госсекретарь США также рассказал, что поднял вопрос об усилиях Коммунистической партии Китая "по использованию экономической мощи здесь и в более широком регионе для получения стратегического влияния в странах Европы". "Мы очень гордимся тем фактом, что премьер-министр Мицотакис и его команда развивают и продвигают цифровой фронт Греции, включая действия для 5G. Мы также с удовлетворение видим, что Греция участвует в программе "Чистая сеть", - сказал Помпео.
Он также заявил, что "Греция – это яркий свет в регионе, а также отличный партнер и друг Соединенных Штатов".