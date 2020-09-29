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https://ria.ru/20200929/roskosmos-1577943840.html
В "Роскосмосе" пожаловались на секвестр бюджета
"Роскосмос" не сможет иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), так как запуски ряда аппаратов отложены из-за секвестра... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:02
2020-09-29T14:02
риа наука
валерий заичко
космос - риа наука
роскосмос
китай
сша
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" не сможет иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), так как запуски ряда аппаратов отложены из-за секвестра Федеральной космической программы, заявил начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Zaichko/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Заичко</a>."К 2020-2022 годам мы планировали иметь на орбите около 20 аппаратов, но из-за секвестра Федеральной космической программы запуски ряда спутников ушли "вправо", - приводятся слова Заичко в свежем номере журнала "Русский космос", выпускаемого "Роскосмосом".По его словам, по состоянию на 1 сентября орбитальная группировка гражданских спутников наблюдения <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> насчитывает 12 аппаратов: два спутника "Ресурс-П" и пять "Канопус-В" - для высокодетальной космической съемки земной поверхности, три аппарата "Метеор-М" и два "Электро-Л" - для гидрометеорологического обеспечения.Для сравнения Заичко сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> имеет 42 спутника ДЗЗ, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> - 20, Европейский Союз и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - по 18. "Кроме того, в эксплуатации находится сопоставимое число коммерческих аппаратов, в том числе оснащенных высокодетальной и детальной съемочной аппаратурой", - отметил Заичко.Он выразил надежду, что в 2021 году полетят два радиолокационных спутника наблюдения Земли - "Обзор-Р" и "Кондор-ФКА".
https://ria.ru/20200922/film-1577626877.html
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валерий заичко, космос - риа наука, роскосмос, китай, сша

В "Роскосмосе" пожаловались на секвестр бюджета

14:02 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "Роскосмоса" на выставке
Стенд Роскосмоса на выставке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" не сможет иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), так как запуски ряда аппаратов отложены из-за секвестра Федеральной космической программы, заявил начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации "Роскосмоса" Валерий Заичко.
"К 2020-2022 годам мы планировали иметь на орбите около 20 аппаратов, но из-за секвестра Федеральной космической программы запуски ряда спутников ушли "вправо", - приводятся слова Заичко в свежем номере журнала "Русский космос", выпускаемого "Роскосмосом".
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По его словам, по состоянию на 1 сентября орбитальная группировка гражданских спутников наблюдения Земли насчитывает 12 аппаратов: два спутника "Ресурс-П" и пять "Канопус-В" - для высокодетальной космической съемки земной поверхности, три аппарата "Метеор-М" и два "Электро-Л" - для гидрометеорологического обеспечения.
Для сравнения Заичко сообщил, что Китай имеет 42 спутника ДЗЗ, Индия - 20, Европейский Союз и США - по 18. "Кроме того, в эксплуатации находится сопоставимое число коммерческих аппаратов, в том числе оснащенных высокодетальной и детальной съемочной аппаратурой", - отметил Заичко.
Он выразил надежду, что в 2021 году полетят два радиолокационных спутника наблюдения Земли - "Обзор-Р" и "Кондор-ФКА".
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РИА НаукаВалерий ЗаичкоКосмос - РИА НаукаРоскосмосКитайСША
 
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