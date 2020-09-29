https://ria.ru/20200929/reklama-1577951568.html

Социальную рекламу в сети будут оценивать по меморандуму

Ведущие интернет-компании, а также Общественная палата РФ и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") России 29 сентября подписали меморандум о социальной рекламе РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:58

2020-09-29T15:58

2020-09-29T15:58

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Ведущие интернет-компании, а также Общественная палата РФ и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") России 29 сентября подписали меморандум о социальной рекламе в сети. Документ должен помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в сети, сообщили в пресс-службе ИРИ."Для правовой и методологической реализации соглашения будет создан экспертный совет из представителей компаний – участников меморандума и АНО "ИРИ", а также с участием координационного совета по социальной рекламе ОП РФ. В полномочия совета будет входить разработка подходов и стандартов поддержки проектов", – говорится в пресс-релизе ИРИ.Также члены экспертного совета определят общие критерии отнесения рекламных материалов к социальной рекламе, будут контролировать соблюдение стандартов, правил и форматов размещения соцрекламы на площадках ресурсов, присоединившихся к меморандуму. Это должно упростить работу интернет-компаний: защитить добросовестных рекламодателей и пользователей и упростить проверку рекламных проектов. Согласно меморандуму, компании сами будут выбирать объем, формат и средства распространения соцрекламы."По мнению участников меморандума, документ позволит создать благоприятные условия для дальнейшего распространения социально ориентированного контента в Рунете, опыт в поддержке которого уже есть у компаний, подписавших меморандум", – говорится в пресс-релизе. По словам организаторов мероприятия, к мемонрандуму могут присоединиться новые участники – владельцы интернет-ресурсов, где продвигаются социальные проекты. На сегодняшний день документ подписали представители "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group.

https://ria.ru/20200921/internet-1577567070.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество