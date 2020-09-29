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Социальную рекламу в сети будут оценивать по меморандуму
Ведущие интернет-компании, а также Общественная палата РФ и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") России 29 сентября подписали меморандум о социальной рекламе РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:58
2020-09-29T15:58
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Ведущие интернет-компании, а также Общественная палата РФ и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") России 29 сентября подписали меморандум о социальной рекламе в сети. Документ должен помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в сети, сообщили в пресс-службе ИРИ."Для правовой и методологической реализации соглашения будет создан экспертный совет из представителей компаний – участников меморандума и АНО "ИРИ", а также с участием координационного совета по социальной рекламе ОП РФ. В полномочия совета будет входить разработка подходов и стандартов поддержки проектов", – говорится в пресс-релизе ИРИ.Также члены экспертного совета определят общие критерии отнесения рекламных материалов к социальной рекламе, будут контролировать соблюдение стандартов, правил и форматов размещения соцрекламы на площадках ресурсов, присоединившихся к меморандуму. Это должно упростить работу интернет-компаний: защитить добросовестных рекламодателей и пользователей и упростить проверку рекламных проектов. Согласно меморандуму, компании сами будут выбирать объем, формат и средства распространения соцрекламы."По мнению участников меморандума, документ позволит создать благоприятные условия для дальнейшего распространения социально ориентированного контента в Рунете, опыт в поддержке которого уже есть у компаний, подписавших меморандум", – говорится в пресс-релизе. По словам организаторов мероприятия, к мемонрандуму могут присоединиться новые участники – владельцы интернет-ресурсов, где продвигаются социальные проекты. На сегодняшний день документ подписали представители "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group.
https://ria.ru/20200921/internet-1577567070.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
технологии, общество

Социальную рекламу в сети будут оценивать по меморандуму

15:58 29.09.2020
 
CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ведущие интернет-компании, а также Общественная палата РФ и Институт развития интернета (АНО "ИРИ") России 29 сентября подписали меморандум о социальной рекламе в сети. Документ должен помочь всем некоммерческим организациям России в продвижении своих общественно-полезных инициатив в сети, сообщили в пресс-службе ИРИ.
"Для правовой и методологической реализации соглашения будет создан экспертный совет из представителей компаний – участников меморандума и АНО "ИРИ", а также с участием координационного совета по социальной рекламе ОП РФ. В полномочия совета будет входить разработка подходов и стандартов поддержки проектов", – говорится в пресс-релизе ИРИ.
Также члены экспертного совета определят общие критерии отнесения рекламных материалов к социальной рекламе, будут контролировать соблюдение стандартов, правил и форматов размещения соцрекламы на площадках ресурсов, присоединившихся к меморандуму. Это должно упростить работу интернет-компаний: защитить добросовестных рекламодателей и пользователей и упростить проверку рекламных проектов. Согласно меморандуму, компании сами будут выбирать объем, формат и средства распространения соцрекламы.
Девушки работают за личными компьютерами - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:15
На РИФ предложили создать меморандум о социальной рекламе в интернете
"По мнению участников меморандума, документ позволит создать благоприятные условия для дальнейшего распространения социально ориентированного контента в Рунете, опыт в поддержке которого уже есть у компаний, подписавших меморандум", – говорится в пресс-релизе.
По словам организаторов мероприятия, к мемонрандуму могут присоединиться новые участники – владельцы интернет-ресурсов, где продвигаются социальные проекты. На сегодняшний день документ подписали представители "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler Group.
 
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