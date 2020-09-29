СВР выпустит уникальный сборник об истории внешней разведки России
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них будут новые рассекреченные документы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
"Скоро увидит свет большой сборник документов, который готовит Служба внешней разведки. Сборник выйдет под редакцией директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина. Конечно, он расскажет о сборнике гораздо больше и подробнее – я думаю, что мы широко представим эту уникальную книгу с документами и свидетельствами разных периодов работы Службы", - сказал Иванов.
В сборник войдут и новые рассекреченные документы внешней разведки о событиях прошлого, отметил он.
"Уверен, что это будет настоящий бестселлер не только для профессиональных ученых-историков, преподавателей истории в вузах и школах, но и в целом для всех, кто интересуется отечественной историей. Читатели смогут получить дополнительные сведения о тех событиях, которые были ключевыми для нашей страны в период с 1920 по 2020 годы – то есть, на всем протяжении существования Службы внешней разведки", - добавил Иванов.
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Ранее вышло большое число книг о внешней разведке России – как мемуары, так и художественные произведения, а также сборники архивных документов. Настоящим литературным памятником выдающимся операциям внешней разведки и ее участникам стал в свое время шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки".
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.