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https://ria.ru/20200929/razvedka-1577920047.html
СВР выпустит уникальный сборник об истории внешней разведки России
Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:14
2020-09-29T03:14
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей иванов (политик)
москва
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них будут новые рассекреченные документы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>.В сборник войдут и новые рассекреченные документы внешней разведки о событиях прошлого, отметил он."Уверен, что это будет настоящий бестселлер не только для профессиональных ученых-историков, преподавателей истории в вузах и школах, но и в целом для всех, кто интересуется отечественной историей. Читатели смогут получить дополнительные сведения о тех событиях, которые были ключевыми для нашей страны в период с 1920 по 2020 годы – то есть, на всем протяжении существования Службы внешней разведки", - добавил Иванов.Ранее вышло большое число книг о внешней разведке России – как мемуары, так и художественные произведения, а также сборники архивных документов. Настоящим литературным памятником выдающимся операциям внешней разведки и ее участникам стал в свое время шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки".<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank">Служба внешней разведки России</a> ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а затем России.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей иванов (политик), москва, ссср, общество

СВР выпустит уникальный сборник об истории внешней разведки России

03:14 29.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них будут новые рассекреченные документы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
"Скоро увидит свет большой сборник документов, который готовит Служба внешней разведки. Сборник выйдет под редакцией директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина. Конечно, он расскажет о сборнике гораздо больше и подробнее – я думаю, что мы широко представим эту уникальную книгу с документами и свидетельствами разных периодов работы Службы", - сказал Иванов.
В сборник войдут и новые рассекреченные документы внешней разведки о событиях прошлого, отметил он.
"Уверен, что это будет настоящий бестселлер не только для профессиональных ученых-историков, преподавателей истории в вузах и школах, но и в целом для всех, кто интересуется отечественной историей. Читатели смогут получить дополнительные сведения о тех событиях, которые были ключевыми для нашей страны в период с 1920 по 2020 годы – то есть, на всем протяжении существования Службы внешней разведки", - добавил Иванов.
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Ранее вышло большое число книг о внешней разведке России – как мемуары, так и художественные произведения, а также сборники архивных документов. Настоящим литературным памятником выдающимся операциям внешней разведки и ее участникам стал в свое время шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки".
Служба внешней разведки России ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Иванов (политик)МоскваСССРОбщество
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