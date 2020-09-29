https://ria.ru/20200929/razvedka-1577920047.html

СВР выпустит уникальный сборник об истории внешней разведки России

Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:14

2020-09-29T03:14

2020-09-29T03:14

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей иванов (политик)

москва

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Служба внешней разведки России к своему столетнему юбилею, отмечаемому в декабре, готовит к печати уникальный сборник материалов по своей истории, среди них будут новые рассекреченные документы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>.В сборник войдут и новые рассекреченные документы внешней разведки о событиях прошлого, отметил он."Уверен, что это будет настоящий бестселлер не только для профессиональных ученых-историков, преподавателей истории в вузах и школах, но и в целом для всех, кто интересуется отечественной историей. Читатели смогут получить дополнительные сведения о тех событиях, которые были ключевыми для нашей страны в период с 1920 по 2020 годы – то есть, на всем протяжении существования Службы внешней разведки", - добавил Иванов.Ранее вышло большое число книг о внешней разведке России – как мемуары, так и художественные произведения, а также сборники архивных документов. Настоящим литературным памятником выдающимся операциям внешней разведки и ее участникам стал в свое время шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки".<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank">Служба внешней разведки России</a> ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, а затем России.

https://ria.ru/20200922/svr-1577625846.html

https://ria.ru/20200902/dokumenty-1576607220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей иванов (политик), москва, ссср, общество