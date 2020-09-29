https://ria.ru/20200929/rapota-1577964787.html
Рапота призвал Минск и Москву не отстать от развития мировой экономики
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что Минск и Москва должны вместе оперативно реагировать на изменения мировой... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:41
2020-09-29T18:41
2020-09-29T18:41
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota" target="_blank">Григорий Рапота</a> заявил, что Минск и Москва должны вместе оперативно реагировать на изменения мировой экономики, и выступил за реализацию прогрессивных совместных проектов двух стран.По его словам, для этого у стран есть все необходимое: воля народов к единению, материально-техническая база, накопленный опыт совместной работы. В качестве успешных примеров совместной работы госсекретарь назвал строительство Белорусской АЭС, объединение усилий ученых в рамках научных проектов. "Объединяющими проектами… могут стать строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск – Европа, автомагистрали "Меридиан" (из Китая через Казахстан и РФ в Белоруссию и далее в Европу), освоение Арктики. Решается вопрос об отмене роуминга в мобильной связи", - подчеркнул Рапота.В целом госсекретарь отметил, что в рамках Союзного государства удалось добиться того, что "белорусы в России и россияне в Беларуси чувствуют себя как в своей стране – граждане пользуются равными правами, соцгарантиями, свободой передвижения, трудоустройства, равным доступам к медицинским и образовательным услугам". "Мы формируем единое экономическое, научно-техническое и правовое пространство, объединенную транспортную систему, единый топливно-энергетический рынок, осуществляем координацию в сфере внешней политики, стремимся проводить согласованную макроэкономическую, промышленную политики", - добавил он.
https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577908826.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий рапота, белоруссия
МИНСК, 29 сен – РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота
заявил, что Минск и Москва должны вместе оперативно реагировать на изменения мировой экономики, и выступил за реализацию прогрессивных совместных проектов двух стран.
"Союзное государство должно быть нацелено на будущее, мы живем в стремительно изменяющемся мире, трансформируется политическая расстановка сил, возникают новые технологические уклады… И от того, насколько эффективно мы в Беларуси и России, в Союзном государстве, среагируем на эти процессы, не выпадем из них, не окажемся в роли догоняющих стран, будет зависеть наше будущее", - сказал Рапота, выступая во вторник в Минске на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и РФ.
По его словам, для этого у стран есть все необходимое: воля народов к единению, материально-техническая база, накопленный опыт совместной работы. В качестве успешных примеров совместной работы госсекретарь назвал строительство Белорусской АЭС, объединение усилий ученых в рамках научных проектов. "Объединяющими проектами… могут стать строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Минск – Европа, автомагистрали "Меридиан" (из Китая через Казахстан и РФ в Белоруссию и далее в Европу), освоение Арктики. Решается вопрос об отмене роуминга в мобильной связи", - подчеркнул Рапота.
В целом госсекретарь отметил, что в рамках Союзного государства удалось добиться того, что "белорусы в России и россияне в Беларуси чувствуют себя как в своей стране – граждане пользуются равными правами, соцгарантиями, свободой передвижения, трудоустройства, равным доступам к медицинским и образовательным услугам". "Мы формируем единое экономическое, научно-техническое и правовое пространство, объединенную транспортную систему, единый топливно-энергетический рынок, осуществляем координацию в сфере внешней политики, стремимся проводить согласованную макроэкономическую, промышленную политики", - добавил он.