https://ria.ru/20200929/rak-1577930373.html

Найден новый способ убить раковые клетки

Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:54

2020-09-29T10:54

2020-09-29T11:43

риа наука

открытия - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-09-scientists-cancer-cells-door-nucleus.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалисты выяснили, что блокирование механизма построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него, замедляет рост опухоли, оставляя здоровые клетки неповрежденными.Исследователи проверили эту гипотезу на мышах, трансплантировав им опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры. В результате у всех грызунов значительно замедлился рост новообразований.Ученые отмечают, что открытие может сформировать новый подход к лечению агрессивных или метастатических форм рака.

https://ria.ru/20200926/rak-1577802956.html

https://ria.ru/20200921/produkt-1577549606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, сша