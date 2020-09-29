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https://ria.ru/20200929/rak-1577930373.html
Найден новый способ убить раковые клетки
Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает MedicalXpress. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:54
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-09-scientists-cancer-cells-door-nucleus.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Специалисты выяснили, что блокирование механизма построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него, замедляет рост опухоли, оставляя здоровые клетки неповрежденными.Исследователи проверили эту гипотезу на мышах, трансплантировав им опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры. В результате у всех грызунов значительно замедлился рост новообразований.Ученые отмечают, что открытие может сформировать новый подход к лечению агрессивных или метастатических форм рака.
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60
открытия - риа наука, сша

Найден новый способ убить раковые клетки

10:54 29.09.2020 (обновлено: 11:43 29.09.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает MedicalXpress.
Специалисты выяснили, что блокирование механизма построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него, замедляет рост опухоли, оставляя здоровые клетки неповрежденными.
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Исследователи проверили эту гипотезу на мышах, трансплантировав им опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры. В результате у всех грызунов значительно замедлился рост новообразований.

"Мы показали, что неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются", — отметил один из авторов исследования Стивен Сакума.

Ученые отмечают, что открытие может сформировать новый подход к лечению агрессивных или метастатических форм рака.
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