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РИА Наука
https://ria.ru/20200929/radeon-rx-6000-1577933185.html
Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon
Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:34
2020-09-29T13:11
риа наука
компьютерные технологии
amd, inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская торговая площадка Newegg, сообщает <u><a href="https://www.techradar.com/news/amds-radeon-rx-6000-series-gpus-may-have-just-leaked-in-full" target="_blank" rel="nofollow noopener">TechRadar</a></u>.Хоть презентация и состоится 28 октября, но предполагаемые данные о видеоускорителях уже можно изучить. Так, первыми покажут три модели — RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и старшую Radeon RX 6900 XT. Топовая карточка получит 16 ГБ быстрой памяти GDDR6 c пропускной способностью 512 гигабит в секунду и 5120 потоковыми процессорами.Средняя RX 6800 XT при 12 ГБ памяти отличается 385 Гбит/с и 3840 потоковыми процессорами. Младшую карточку укомплектуют лишь 6 ГБ памяти GDDR6. Расчетная тепловая мощность (TDP) новых видеокарт составит 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.Ритейлер из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не раскрывает стоимости видеоускорителей, ожидается, что их предложат по более привлекательной цене, чем конкурирующая 30-я серия GeForce RTX от NVIDIA.
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компьютерные технологии, amd, inc., технологии

Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon

11:34 29.09.2020 (обновлено: 13:11 29.09.2020)
 
© AMDЛоготип компании "AMD"
Логотип компании AMD - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская торговая площадка Newegg, сообщает TechRadar.
Хоть презентация и состоится 28 октября, но предполагаемые данные о видеоускорителях уже можно изучить. Так, первыми покажут три модели — RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и старшую Radeon RX 6900 XT. Топовая карточка получит 16 ГБ быстрой памяти GDDR6 c пропускной способностью 512 гигабит в секунду и 5120 потоковыми процессорами.
Средняя RX 6800 XT при 12 ГБ памяти отличается 385 Гбит/с и 3840 потоковыми процессорами. Младшую карточку укомплектуют лишь 6 ГБ памяти GDDR6. Расчетная тепловая мощность (TDP) новых видеокарт составит 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.
Ритейлер из США не раскрывает стоимости видеоускорителей, ожидается, что их предложат по более привлекательной цене, чем конкурирующая 30-я серия GeForce RTX от NVIDIA.
 
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РИА Наукакомпьютерные технологииAMD, Inc.Технологии
 
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