https://ria.ru/20200929/radeon-rx-6000-1577933185.html

Раскрыты характеристики новых видеокарт AMD Radeon

Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:34

2020-09-29T11:34

2020-09-29T13:11

риа наука

компьютерные технологии

amd, inc.

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577933003_10:0:1160:647_1400x0_80_0_0_3a92021f5000820e75023cc0ec2c88e0.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Возможные характеристики первых видеокарт серии Radeon RX 6000, основанных на архитектуре AMD RDNA 2, попали в Сеть. Источником утечки стала американская торговая площадка Newegg, сообщает <u><a href="https://www.techradar.com/news/amds-radeon-rx-6000-series-gpus-may-have-just-leaked-in-full" target="_blank" rel="nofollow noopener">TechRadar</a></u>.Хоть презентация и состоится 28 октября, но предполагаемые данные о видеоускорителях уже можно изучить. Так, первыми покажут три модели — RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и старшую Radeon RX 6900 XT. Топовая карточка получит 16 ГБ быстрой памяти GDDR6 c пропускной способностью 512 гигабит в секунду и 5120 потоковыми процессорами.Средняя RX 6800 XT при 12 ГБ памяти отличается 385 Гбит/с и 3840 потоковыми процессорами. Младшую карточку укомплектуют лишь 6 ГБ памяти GDDR6. Расчетная тепловая мощность (TDP) новых видеокарт составит 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.Ритейлер из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не раскрывает стоимости видеоускорителей, ожидается, что их предложат по более привлекательной цене, чем конкурирующая 30-я серия GeForce RTX от NVIDIA.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, amd, inc., технологии