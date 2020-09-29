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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html
Путин заявил, что в октябре порядок доплат медикам надо сохранить
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:54
2020-09-29T16:05
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе совещания с правительством предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом, заявив, что он не против доплат по фактически отработанному времени.В ходе совещания вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> предложила осуществлять выплаты медработникам по фактически отработанному времени. По ее словам, руководители медицинских организаций, медицинское сообщество считает это социально справедливым."По поводу дополнительных выплат медработникам, если люди считают, что представленный правительством вариант является более социально справедливым, то, пожалуйста, я ничего против не имею", - сказал Путин.Он также предложил продлить действующий механизм выплат на октябрь без изменения, а затем перейти на тот вариант, который был согласован с профессиональным сообществом.Глава государства напомнил, что действующие выплаты предусмотрены до 1 октября, и остается мало времени для возможного внесения изменений.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин заявил, что в октябре порядок доплат медикам надо сохранить

15:54 29.09.2020 (обновлено: 16:05 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Госсовета - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом, заявив, что он не против доплат по фактически отработанному времени.
В ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила осуществлять выплаты медработникам по фактически отработанному времени. По ее словам, руководители медицинских организаций, медицинское сообщество считает это социально справедливым.
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 15:48Распространение нового коронавируса
Голикова призвала обсудить вопрос о доплатах врачам, лечащим COVID-19
"По поводу дополнительных выплат медработникам, если люди считают, что представленный правительством вариант является более социально справедливым, то, пожалуйста, я ничего против не имею", - сказал Путин.
Он также предложил продлить действующий механизм выплат на октябрь без изменения, а затем перейти на тот вариант, который был согласован с профессиональным сообществом.
Глава государства напомнил, что действующие выплаты предусмотрены до 1 октября, и остается мало времени для возможного внесения изменений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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