https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html

Путин заявил, что в октябре порядок доплат медикам надо сохранить

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:54

2020-09-29T15:54

2020-09-29T16:05

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в ходе совещания с правительством предложил продлить на октябрь действующий механизм доплат медикам, лечащим больных коронавирусом, заявив, что он не против доплат по фактически отработанному времени.В ходе совещания вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> предложила осуществлять выплаты медработникам по фактически отработанному времени. По ее словам, руководители медицинских организаций, медицинское сообщество считает это социально справедливым."По поводу дополнительных выплат медработникам, если люди считают, что представленный правительством вариант является более социально справедливым, то, пожалуйста, я ничего против не имею", - сказал Путин.Он также предложил продлить действующий механизм выплат на октябрь без изменения, а затем перейти на тот вариант, который был согласован с профессиональным сообществом.Глава государства напомнил, что действующие выплаты предусмотрены до 1 октября, и остается мало времени для возможного внесения изменений.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950723.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество