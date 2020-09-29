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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/putin-1577944276.html
Путин не обсуждал с президентом Киргизии помощь Армении по линии ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему помощи Армении по линии Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:06
2020-09-29T14:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
сооронбай жээнбеков
евразийский экономический союз
одкб
дмитрий песков
владимир путин
киргизия
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал с киргизским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> тему помощи <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по линии Организации Договора о коллективной безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, подчеркнув, что состоявшийся в понедельник разговор лидеров касался только двухсторонних отношений.Глава <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в понедельник посетил Россию с рабочим визитом."Нет. Вчера разговор шел о двухсторонних российско-киргизских отношениях. Очень широкий спектр вопросов сотрудничества обсуждался. Обсуждались также актуальные вопросы интеграции по линии <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>. Предметно указанного вашего вопроса не обсуждалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждали ли в понедельник президенты России и Киргизии помощь Армении по линии <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577936717.html
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сооронбай жээнбеков, евразийский экономический союз, одкб, дмитрий песков, владимир путин, киргизия, армения, в мире

Путин не обсуждал с президентом Киргизии помощь Армении по линии ОДКБ

14:06 29.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему помощи Армении по линии Организации Договора о коллективной безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что состоявшийся в понедельник разговор лидеров касался только двухсторонних отношений.
Глава Киргизии в понедельник посетил Россию с рабочим визитом.
"Нет. Вчера разговор шел о двухсторонних российско-киргизских отношениях. Очень широкий спектр вопросов сотрудничества обсуждался. Обсуждались также актуальные вопросы интеграции по линии ЕврАзЭС. Предметно указанного вашего вопроса не обсуждалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждали ли в понедельник президенты России и Киргизии помощь Армении по линии ОДКБ.
Дорожный знак при въезде в город Варденис - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСооронбай ЖээнбековЕвразийский экономический союзОДКБДмитрий ПесковВладимир ПутинКиргизияАрменияВ мире
 
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