https://ria.ru/20200929/putin-1577944276.html

Путин не обсуждал с президентом Киргизии помощь Армении по линии ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему помощи Армении по линии Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:06

2020-09-29T14:06

2020-09-29T14:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

сооронбай жээнбеков

евразийский экономический союз

одкб

дмитрий песков

владимир путин

киргизия

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал с киргизским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> тему помощи <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по линии Организации Договора о коллективной безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, подчеркнув, что состоявшийся в понедельник разговор лидеров касался только двухсторонних отношений.Глава <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> в понедельник посетил Россию с рабочим визитом."Нет. Вчера разговор шел о двухсторонних российско-киргизских отношениях. Очень широкий спектр вопросов сотрудничества обсуждался. Обсуждались также актуальные вопросы интеграции по линии <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>. Предметно указанного вашего вопроса не обсуждалось", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждали ли в понедельник президенты России и Киргизии помощь Армении по линии <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577936717.html

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киргизия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, евразийский экономический союз, одкб, дмитрий песков, владимир путин, киргизия, армения, в мире