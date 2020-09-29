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Путин рассказал об работе Москвы и Минска в сфере транспортного сообщения
Россия и Белоруссия в настоящее время прилагают усилия по нормализации транспортного сообщения, что должно активизировать прямые межрегиональные обмены, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:35
2020-09-29T11:46
дмитрий мезенцев
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в настоящее время прилагают усилия по нормализации транспортного сообщения, что должно активизировать прямые межрегиональные обмены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываем, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию. Как заявлял посол РФ в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>, полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире.
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дмитрий мезенцев, россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин рассказал об работе Москвы и Минска в сфере транспортного сообщения

11:35 29.09.2020 (обновлено: 11:46 29.09.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия в настоящее время прилагают усилия по нормализации транспортного сообщения, что должно активизировать прямые межрегиональные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываем, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию. Как заявлял посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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