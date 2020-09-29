https://ria.ru/20200929/putin-1577933413.html

Путин рассказал об работе Москвы и Минска в сфере транспортного сообщения

Россия и Белоруссия в настоящее время прилагают усилия по нормализации транспортного сообщения, что должно активизировать прямые межрегиональные обмены, заявил... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:35

2020-09-29T11:35

2020-09-29T11:46

дмитрий мезенцев

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в настоящее время прилагают усилия по нормализации транспортного сообщения, что должно активизировать прямые межрегиональные обмены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываем, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию. Как заявлял посол РФ в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Мезенцев</a>, полному восстановлению транспортного сообщения между двумя странами препятствует вторая волна COVID-19 в мире.

https://ria.ru/20200929/davlenie-1577932549.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий мезенцев, россия, владимир путин, белоруссия, в мире