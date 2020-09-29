https://ria.ru/20200929/proverka-1577920405.html

В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины

Следователи в Приморье проводят проверку по факту смерти женщины, упавшей из окна госпиталя для лечения больных коронавирусом во Владивостоке. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T04:09

2020-09-29T04:09

2020-09-29T04:09

владивосток

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Следователи в Приморье проводят проверку по факту смерти женщины, упавшей из окна госпиталя для лечения больных коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.Местное ИА Primamedia сообщило, что пациентка больницы во Владивостоке, где лечат больных коронавирусом, погибла, упав из окна третьего этажа."Проводится проверка по факту смерти в результате падения", - сказал РИА Новости представитель СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a>."В настоящее время проводится доследственная проверка, после окончания которой компетентными органами будут озвучены ее результаты", - сообщила заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Наталья Дицель, чей комментарий предоставили РИА Новости в краевом Минздраве.Владивостокская клиническая больница № 4 с апреля работает в режиме инфекционного госпиталя.

https://ria.ru/20200926/dezinsektsiya-1577813216.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия