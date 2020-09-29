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В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины
Следователи в Приморье проводят проверку по факту смерти женщины, упавшей из окна госпиталя для лечения больных коронавирусом во Владивостоке. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T04:09
2020-09-29T04:09
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Следователи в Приморье проводят проверку по факту смерти женщины, упавшей из окна госпиталя для лечения больных коронавирусом во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>.Местное ИА Primamedia сообщило, что пациентка больницы во Владивостоке, где лечат больных коронавирусом, погибла, упав из окна третьего этажа."Проводится проверка по факту смерти в результате падения", - сказал РИА Новости представитель СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a>."В настоящее время проводится доследственная проверка, после окончания которой компетентными органами будут озвучены ее результаты", - сообщила заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Наталья Дицель, чей комментарий предоставили РИА Новости в краевом Минздраве.Владивостокская клиническая больница № 4 с апреля работает в режиме инфекционного госпиталя.
https://ria.ru/20200926/dezinsektsiya-1577813216.html
владивосток
приморский край
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье начали проверку после смерти выпавшей из окна больницы женщины

04:09 29.09.2020
1438
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье проводят проверку по факту смерти женщины, упавшей из окна госпиталя для лечения больных коронавирусом во Владивостоке.
Местное ИА Primamedia сообщило, что пациентка больницы во Владивостоке, где лечат больных коронавирусом, погибла, упав из окна третьего этажа.
"Проводится проверка по факту смерти в результате падения", - сказал РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
"В настоящее время проводится доследственная проверка, после окончания которой компетентными органами будут озвучены ее результаты", - сообщила заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Наталья Дицель, чей комментарий предоставили РИА Новости в краевом Минздраве.
Владивостокская клиническая больница № 4 с апреля работает в режиме инфекционного госпиталя.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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